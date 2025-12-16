FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 16 Aralık Salı 2025 dolar ne kadar?

Doların 16 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 42,70 TL olarak belirlenmesi, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle oluştu. Yüksek enflasyon oranları ve para politikalarındaki değişiklikler, döviz piyasasında hareketliliği artırdı. İthalat maliyetlerindeki artış, hanehalkı ve işletmelere ek finansal yükler getiriyor. Doların değeri, uluslararası ticaret ve merkez bankalarının kararlarıyla şekilleniyor. Ekonomik büyüme hedefleri üzerindeki etkileri ise tartışma konusu.

Ezgi Sivritepe

Dolar fiyatı 16 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibariyle 42,70 TL olarak belirlendi. Bu fiyat seviyesi, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle oluşuyor. Yüksek enflasyon oranları, para politikalarındaki değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bu durum, yatırımcıların döviz piyasalarındaki hareketliliğini artırıyor. Uluslararası ticaretin geleceği ve merkez bankalarının alacağı kararlar, doların değerini etkileyen önemli faktörlerdir.

Doların TL karşısındaki değer artışı, ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Artan maliyetler, genel fiyat seviyelerine yansıyor. Hanehalkı ve işletmeler için ek finansal yükler doğuyor. Ekonomistler, yerel paranın döviz karşısındaki dalgalanmasının etkilerini tartışıyor. Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerini nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşler var. Piyasa dinamikleri ve global ekonomik koşullar dikkate alındığında, doların geleceği belirsizliğini koruyor. Doların seyrini kestirmek zorlayıcı hale geliyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,70
42,72
% 0.04
09:49
Euro
50,21
50,25
% 0.04
09:49
İngiliz Sterlini
57,10
57,14
% -0.02
09:49
Avustralya Doları
28,34
28,36
% 0.02
09:49
İsviçre Frangı
53,58
53,64
% 0.01
09:49
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.01
03:00
Çin Yuanı
6,07
6,07
% 0.11
09:49
İsveç Kronu
4,59
4,60
% -0.03
09:49
