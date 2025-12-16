Dolar bugün kaç TL? 16 Aralık Salı 2025 dolar ne kadar?

Dolar fiyatı 16 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibariyle 42,70 TL olarak belirlendi. Bu fiyat seviyesi, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle oluşuyor. Yüksek enflasyon oranları, para politikalarındaki değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bu durum, yatırımcıların döviz piyasalarındaki hareketliliğini artırıyor. Uluslararası ticaretin geleceği ve merkez bankalarının alacağı kararlar, doların değerini etkileyen önemli faktörlerdir.

Doların TL karşısındaki değer artışı, ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Artan maliyetler, genel fiyat seviyelerine yansıyor. Hanehalkı ve işletmeler için ek finansal yükler doğuyor. Ekonomistler, yerel paranın döviz karşısındaki dalgalanmasının etkilerini tartışıyor. Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerini nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşler var. Piyasa dinamikleri ve global ekonomik koşullar dikkate alındığında, doların geleceği belirsizliğini koruyor. Doların seyrini kestirmek zorlayıcı hale geliyor.