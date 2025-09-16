Dolar bugün kaç TL? 16 Eylül Salı 2025 dolar ne kadar?

16 Eylül 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 41,31 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların yansımasıdır. Özellikle uluslararası ekonomik gelişmeler dikkate değerdir. Yükselen enflasyon, merkez bankalarının para politikaları ve küresel ticaret dinamikleri, doları etkileyen temel unsurlardır. Yatırımcılar için dolardaki bu rakam, piyasalardaki belirsizliklerle birlikte dikkatle izlenmelidir. Döviz alım-satım işlemleri yapanlar için 41,31 TL seviyesi, yatırım kararlarında önemli bir referans noktası olabilir.