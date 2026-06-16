Dolar bugün kaç TL? 16 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

16 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 46,30 TL'den işlem görüyor. Bu fiyat, son günlerdeki dalgalanmaların ardından belirlendi. Küresel ekonomik koşullar, enflasyon ve uluslararası ticaret dengeleri döviz kurlarındaki değişiklikleri doğrudan etkiliyor. İş yatırımcıları ile ekonomistler bu seviyenin Türk lirası üzerindeki etkilerini merak ediyor.

Doların bu seviyelerde seyretmesi, Türkiye'deki ekonomik aktörler için önemli bir durumu ortaya koyuyor. İthalat maliyetlerinin artması, yerli üreticileri olumsuz etkileyebilir. Tüketiciler de bu durumdan etkilenecektir. Dövizle borçlanan şirketlerin finansal yükümlülükleri ağırlaşabilir. Tüm bu dinamikler, piyasa beklentileri ve Türkiye'nin ekonomik politikaları ile birleşiyor. İlerleyen günlerde dolardaki yönü bu unsurlar belirleyecektir. Yatırımcıların döviz piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat etmeleri son derece önemli. Olası riskleri minimize etmek için dikkatli davranmak gerekiyor.