ABD'de kripto para piyasası için yeni hamle: Kurallar önerdi

SEC'den yapılan açıklamada, "Kripto Varlık Düzenlemesi" başlıklı kural teklifinin Mart 2026'da yayımlanan ve federal menkul kıymetler yasalarının belirli kripto varlıklara ve kripto varlıkları içeren işlemlere nasıl uygulanacağını açıklığa kavuşturan yorumunun ardından geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmaların yerel kripto varlık piyasalarında sorumlu sermaye oluşumu ve inovasyonun önündeki engelleri ele almayı amaçladığı vurgulandı.

Önerilen düzenlemede, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt zorunluluklarına yönelik iki farklı muafiyet öngörüldüğüne değinilen açıklamada, bunlardan ilkinin 4 yıllık bir süre zarfında 5 milyon dolara kadar arz yapılmasına tek seferlik muafiyet sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci muafiyet kapsamında ise her 12 aylık dönemde 75 milyon dolara kadar arz yapılmasına izin verileceği belirtilerek "Her iki muafiyet kapsamında da ihraççıların yatırımcılarına belirli ilkelere dayalı açıklamaları sunmaları gerekecek. Ayrıca ikinci muafiyetten yararlanan ihraççıların finansal tablolar sunması ve devam eden raporlama yükümlülüklerine tabi olması gerekecek." ifadeleri kullanıldı.

Kural teklifinin, kripto varlığın "yatırım sözleşmesi" kapsamında değerlendirilmemesine yönelik şartlı bir "güvenli liman" uygulaması sunacağı kaydedilen açıklamada, bu muafiyetler kapsamında ihraç edilen menkul kıymetlerin teklif ve satışlarında eyalet düzeyindeki kayıt ve yeterlilik gerekliliklerinin uygulanmayacağı kaydedildi.

"NET YOLLAR SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Paul Atkins, Komisyonun kripto piyasalarına netlik kazandırma çabalarının sürdüğüne işaret ederek "Kongre kalıcı bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için çalışırken, Kripto Varlık Düzenlemesi, girişimcilere ve piyasa katılımcılarına, federal menkul kıymetler yasaları kapsamında sermaye artırmaları için net yollar sağlamayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Atkins, ihraççıların vadettikleri temel yönetimsel süreçleri tamamlaması veya kalıcı olarak sona erdirmesi halinde güvenli liman uygulamasının devreye gireceğini belirterek, bu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesinin, inovasyonu gelecek nesiller boyunca ABD kripto varlık piyasalarında sürdürme stratejisinin kilit unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır