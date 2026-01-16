FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 16 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru, 16 Ocak 2026 itibarıyla 43,28 seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye ekonomisi, enflasyon oranları ve jeopolitik gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Doların bu seviyelerde kalması, dövizle işlem yapan firmalar ve bireysel yatırımcılar için önem taşımaktadır. Mali istikrarı izleyen kişiler, bu gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Ezgi Sivritepe

16 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 43,28 seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtan önemli bir göstergedir. Son günlerde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini artırmıştır. Bu belirsizlikler, yatırım kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Doların bu seviyelerde tutulması, dövizle işlem yapan firmalar için önemli bir dönemdir. Bireysel yatırımcılar da durumu dikkatle izlemektedir.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye ekonomisinin genel durumuna bağlıdır. Enflasyon oranları ve jeopolitik gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Doların 43,28 seviyesine gerilemesi, likidite koşullarının etkilerini ortaya koymaktadır. Merkez bankalarının uygulayabileceği politika adımları da bu durumla ilişkilidir. Dolar kurundaki hareketler, dış ticaret dengesi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Mali istikrarı izleyen yatırımcılar, bu durumu dikkatle takip etmelidir. Kısa vadede, doların yönü değişebilir. Piyasa tepkileri, dünya genelindeki ekonomik göstergelerle yerel dinamiklere bağlıdır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,28
43,28
% 0.23
09:18
Euro
50,24
50,25
% -0.01
09:18
İngiliz Sterlini
57,91
57,93
% 0.01
09:18
Avustralya Doları
29,00
29,01
% 0.29
09:18
İsviçre Frangı
53,91
53,94
% 0.35
09:18
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.65
09:10
Çin Yuanı
6,21
6,21
% 0.19
09:18
İsveç Kronu
4,69
4,69
% 0.22
09:18
