Sıfır araç fiyatları uçtu! İkinci elde stoklar eridi

ABD’de otomobil piyasasında dengeler hızla değişiyor. Sıfır araç fiyatlarının birçok tüketici için ulaşılmaz hale gelmesi, alıcıları ikinci el araçlara yönlendirirken, bu durum piyasada ciddi bir stok daralmasına yol açtı.

İKİNCİ EL SATIŞLARI MART AYINDA HIZLANDI

Verilere göre Mart ayında ABD genelinde perakende kanalları üzerinden yaklaşık 1,62 milyon ikinci el araç satıldı. Bu rakam, Şubat ayında kaydedilen 1,37 milyon seviyesine kıyasla önemli bir artışa işaret etti.

Her ne kadar satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 daha düşük kalsa da günlük satış temposu aylık bazda yüzde 7 artarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

STOKLAR ÇOK YILLI DİP SEVİYEDE

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Artan talep, ikinci el araç stoklarını da hızla aşağı çekti. Mart sonunda bayilerdeki toplam ikinci el araç stoku 1,95 milyon adede geriledi. Bu seviye, 2019’dan bu yana görülen en düşük stok miktarı olarak kayıtlara geçti.

Stoklar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, Şubat ayına göre ise yüzde 8,3 azaldı. Böylece piyasada üst üste üçüncü ayda da stok düşüşü yaşandı.

ARZ SÜRESİ 37 GÜNE KADAR İNDİ

İkinci el araçlarda arz süresi mart ayında 37 güne kadar geriledi. Bu, hem geçen yıla hem de bir önceki aya göre düşüş anlamına gelirken, 2021’den bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Özellikle 15 bin doların altındaki araçlarda arz sıkıntısı daha belirgin hale geldi. Bu segmentte stok süresi yalnızca 27 gün olarak ölçüldü.

FİYATLAR SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

Talepteki artışa rağmen ikinci el araç fiyatları görece dengeli seyrini korudu. Mart ayında ortalama liste fiyatı 25 bin 390 dolar olarak kaydedildi. Bu rakam Şubat ayına göre hafif yükselirken, yıl genelinde fiyatların dar bir bantta hareket ettiği görüldü.