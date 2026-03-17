FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 17 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

17 Mart 2026 tarihinde dolar 44,18 TL olarak belirlendi. Doların yerel para birimi karşısındaki artışı, ekonomik veriler, enflasyon ve siyasal istikrar gibi faktörlerden etkileniyor. Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar ithalat maliyetlerini artırıyor. Yatırımcılar, döviz hareketlerine dikkat ederek finansal stratejilerini şekillendiriyor. 44,18 TL değeri, piyasalardaki istikrar açısından kritik bir seviye olarak öne çıkıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

17 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,18 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz kurlarındaki büyük dalgalanmaları yansıtıyor. Ekonomik veriler ve piyasalardaki değişimler bu durumu etkiliyor. Doların yerel para birimi karşısında artışı çeşitli faktörlere bağlı. Enflasyon, siyasal istikrar ve global ekonomik koşullar önemli parametrelerden. Yatırımcılar döviz kurlarındaki değişimleri takip ediyor. Bu değişimler, finansal stratejilerin oluşturulmasında kullanılıyor.

Döviz piyasalarındaki dolar artışı ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, dövizle yapılan ödemelerin yükünü arttırıyor. Sonuç olarak, ülke ekonomisi üzerinde baskı yaratıyor. Üretim maliyetlerinin artması yerli ürünlerin rekabet gücünü etkileyebilir. Bu nedenle, yatırım kararları almadan önce dikkatli olmak gerekiyor. Döviz kurlarını izlemek ve piyasa dinamiklerini anlamak büyük önem taşıyor. 44,18 TL değeri, finansal piyasalar için kritik bir seviye. Bu seviye dikkatle izlenmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,20
44,22
% 0.08
09:55
Euro
50,74
50,84
% -0.16
09:55
İngiliz Sterlini
58,77
58,81
% -0.08
09:55
Avustralya Doları
31,24
31,27
% 0.06
09:55
İsviçre Frangı
56,00
56,03
% -0.09
09:55
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.19
09:50
Çin Yuanı
6,41
6,42
% 0.05
09:55
İsveç Kronu
4,71
4,72
% -0.23
09:55
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.