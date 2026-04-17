Dolar bugün kaç TL? 17 Nisan Cuma 2026 dolar ne kadar?

17 Nisan 2026'da Türkiye'de dolar fiyatı 44,86 TL olarak belirlendi. Doların yükselişi, yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle yatırımcı talebini artırıyor. Bu durum, TL'nin değer kaybına yol açmakta. İthalat yapan şirketler artan maliyetler ile zorluk çekerken, ihracatçılar döviz kazançlarıyla rekabet avantajı sağlıyor. Ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarının geleceğini şekillendirmekte önemli bir rol oynuyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de dolar fiyatı saat 09:00'da 44,86 TL olarak belirlendi. Bu dönem, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yarattığı endişelerle dikkat çekiyor. Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler de sürecin önemli bir parçası. Yerel ve uluslararası ekonomi uzmanları, döviz kurlarını etkileyen çeşitli faktörleri analiz ediyor. Bu analizler, iç pazarın dinamikleri ve küresel ekonomik gelişmeler üzerine yoğunlaşıyor.

Yüksek enflasyon ve faiz oranları, yatırımcıların dolara olan talebini artırıyor. Bu talep, TL'nin değer kaybını sürdürmesine neden oluyor. Doların bu seviyelerde kalması, bireysel yatırımcılar için farklı etkilere yol açabilir. Ayrıca, işletmeler açısından da önemli sonuçlar doğurabilir. İthalat yapan şirketler, artan maliyetlerle zorluk yaşıyor. İhracat yapan firmalar ise döviz kazançlarının artmasından yararlanarak rekabet avantajı elde edebilir.

Döviz kurlarındaki sürekli değişim, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Önümüzdeki günlerde doların seyrinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Türkiye'nin ekonomik politikaları bu süreçte belirleyici olacaktır. Global ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alındığında, belirsizlikler artıyor. Dolayısıyla, yatırımcılar dikkatli olmalı. Ekonomik durum her yönüyle incelenmeli.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,86
44,87
% 0.25
09:47
Euro
52,86
52,88
% 0.01
09:47
İngiliz Sterlini
60,64
60,67
% -0.03
09:47
Avustralya Doları
32,14
32,16
% 0.3
09:47
İsviçre Frangı
57,24
57,28
% 0.25
09:47
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.57
09:40
Çin Yuanı
6,57
6,58
% 0.21
09:46
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.16
09:47
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

