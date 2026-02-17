Dolar bugün kaç TL? 17 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar?

17 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00'da doların değeri 43,72 TL olarak belirlendi. Bu yeni fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak oluştu. Uluslararası ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Dolar, enflasyon baskıları ve merkez bankalarının para politikaları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar, küresel ekonomik durumu dikkatle izliyor. Döviz kurlarındaki değişikliklerin etkilerini anlamaya çalışıyorlar.

Bu artış, Türk ekonomisinin dinamiklerini gözler önüne seriyor. Yüksek dolar fiyatları, ithalatın maliyetini artırıyor. Aynı zamanda enflasyon istikrarını tehdit ediyor. Bu durum, iç piyasalardaki dengeleri zorlayabilir. Ekonomistler, doların yükselmesini dikkatle izliyor. Türkiye’nin ticaret dengesi ve bütçesi üzerindeki etkileri değerlendiriyorlar. Özellikle enerji ve gıda gibi temel malların fiyatları, hanelerin alım gücünü etkiliyor. Bu durum, tüketiciler açısından kaygı yaratıyor. Yatırımcıların ve tüketicilerin döviz piyasalarındaki gelişmelere odaklanması önem taşıyor.