FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 17 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar?

17 Şubat 2026 tarihinde doların değeri 43,72 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik gelişmelerle şekilleniyor. Yüksek dolar fiyatları, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyon istikrarını tehdit ediyor. Ekonomistler, bu durumun Türkiye’nin ticaret dengesi ve bütçesi üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Yatırımcıların ve tüketicilerin döviz piyasalarındaki gelişmelere dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 17 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

17 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00'da doların değeri 43,72 TL olarak belirlendi. Bu yeni fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak oluştu. Uluslararası ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Dolar, enflasyon baskıları ve merkez bankalarının para politikaları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar, küresel ekonomik durumu dikkatle izliyor. Döviz kurlarındaki değişikliklerin etkilerini anlamaya çalışıyorlar.

Bu artış, Türk ekonomisinin dinamiklerini gözler önüne seriyor. Yüksek dolar fiyatları, ithalatın maliyetini artırıyor. Aynı zamanda enflasyon istikrarını tehdit ediyor. Bu durum, iç piyasalardaki dengeleri zorlayabilir. Ekonomistler, doların yükselmesini dikkatle izliyor. Türkiye’nin ticaret dengesi ve bütçesi üzerindeki etkileri değerlendiriyorlar. Özellikle enerji ve gıda gibi temel malların fiyatları, hanelerin alım gücünü etkiliyor. Bu durum, tüketiciler açısından kaygı yaratıyor. Yatırımcıların ve tüketicilerin döviz piyasalarındaki gelişmelere odaklanması önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 17 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Listede dikkat çeken isim! Ünlü işletmeci de gözaltında Listede dikkat çeken isim! Ünlü işletmeci de gözaltında
'Yapay zekadan sonra işler yüzde 60 düştü' Bir dönem bitiyor'Yapay zekadan sonra işler yüzde 60 düştü' Bir dönem bitiyor

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,72
43,73
% 0.05
09:53
Euro
51,80
51,85
% -0.03
09:53
İngiliz Sterlini
59,54
59,58
% -0.09
09:53
Avustralya Doları
30,89
30,92
% -0.05
09:53
İsviçre Frangı
56,84
56,89
% 0.1
09:53
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.05
09:10
Çin Yuanı
6,35
6,35
% 0
09:53
İsveç Kronu
4,88
4,89
% -0.13
09:53
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.