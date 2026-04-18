Dolar bugün kaç TL? 18 Nisan Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

18 Nisan 2026 tarihinde, doların Türkiye'deki kantit fiyatı saat 09:00'da 44,86 TL olarak belirlendi. Bu oran, döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik göstergelerle şekilleniyor. Doların yükselişi, yurtiçinde ve yurtdışında ticaret yapan işletmeler için önemli bir maliyet faktörüdür. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, enflasyonu tetikleyebilir. Tüketici fiyatlarına yansımaları söz konusudur.

Döviz kurlarındaki yükseliş yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle döviz rezervlerinin durumu enflasyon oranları üzerinde etkilidir. Merkez Bankası'nın para politikaları da doların seyrinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 44,86 TL seviyesindeki dolar fiyatı, birçok sektörde fiyatlandırma stratejilerine doğrudan etki etmektedir. Bu durum, bireysel tasarruf sahipleri için yeniden değerlendirme gerekliliği doğurmaktadır. Büyük ölçekli yatırımcılar da bu değişikliklere dikkat etmektedir.