Dolar bugün kaç TL? 18 Nisan Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

18 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de dolar fiyatı 44,86 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmalara ve ekonomik göstergelere bağlı olarak şekilleniyor. Doların yükselişi, hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki işletmeler için maliyetleri artırabilir. Enflasyon üzerindeki etkileri, tüketici fiyatlarında önemli değişikliklere yol açıyor. Yatırımcılar ve ekonomistler bu durumu dikkatle izliyor. Merkez Bankası'nın politikaları da sürecin ayrılmaz bir parçası.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

18 Nisan 2026 tarihinde, doların Türkiye'deki kantit fiyatı saat 09:00'da 44,86 TL olarak belirlendi. Bu oran, döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik göstergelerle şekilleniyor. Doların yükselişi, yurtiçinde ve yurtdışında ticaret yapan işletmeler için önemli bir maliyet faktörüdür. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, enflasyonu tetikleyebilir. Tüketici fiyatlarına yansımaları söz konusudur.

Döviz kurlarındaki yükseliş yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle döviz rezervlerinin durumu enflasyon oranları üzerinde etkilidir. Merkez Bankası'nın para politikaları da doların seyrinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 44,86 TL seviyesindeki dolar fiyatı, birçok sektörde fiyatlandırma stratejilerine doğrudan etki etmektedir. Bu durum, bireysel tasarruf sahipleri için yeniden değerlendirme gerekliliği doğurmaktadır. Büyük ölçekli yatırımcılar da bu değişikliklere dikkat etmektedir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,82
44,90
% 0.23
23:59
Euro
52,75
52,89
% -0.09
23:59
İngiliz Sterlini
60,54
60,81
% 0.01
23:58
Avustralya Doları
32,13
32,20
% 0.35
23:59
İsviçre Frangı
57,33
57,46
% 0.49
23:59
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.77
19:00
Çin Yuanı
6,57
6,59
% 0.32
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,91
% 0.5
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

