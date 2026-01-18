FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 18 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 18 Ocak 2026 itibarıyla 43,28 TL seviyesine ulaştı. Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar, ekonomik veriler ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın para politikalarında yapılan değişiklikler etkili olmaktadır. Yatırımcılar, belirsizlik ve maliyet artışları karşısında temkinli olmalı. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırım stratejilerini karmaşık hale getiriyor.

Dolar bugün kaç TL? 18 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları 18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 43,28 TL seviyesine ulaştı. Saat 09.00'da bu değer kaydedildi. Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Bu dalgalanmalar, ekonomik verilerden etkileniyor. Ayrıca uluslararası piyasalardaki gelişmeler de etkili. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın para politikalarında yapılan değişiklikler önem taşıyor. Yerel ekonomideki gelişmeler de durumu belirliyor. Doların TL karşısındaki değeri, bu faktörlerle doğrudan ilişkili.

Piyasalardaki dalgalanmalar, sürekli izlenmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yatırımcılar ve ticaretle ilgilenenler döviz kurlarını dikkatle takip ediyor.

Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar, gelişmeleri yakından izliyor. İlgili tarafların dikkatini çeken birçok faktör var. Piyasalardaki dengesizlikler, yatırım stratejilerini etkilemektedir. Bu nedenle, yatırımcıların temkinli olmaları gerekiyor.

Dolar bugün kaç TL? 18 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı duyan akın etti! Soğukta uzun kuyruk: Aynı anda girmeye çalıştılarFiyatı duyan akın etti! Soğukta uzun kuyruk: Aynı anda girmeye çalıştılar
Bakanlıktan Aralık 2025 döneminde 542 firmaya dahilde işleme izin belgesiBakanlıktan Aralık 2025 döneminde 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,27
43,28
% 0.22
23:59
Euro
50,19
50,20
% -0.1
23:59
İngiliz Sterlini
57,89
57,91
% -0.02
23:59
Avustralya Doları
28,92
28,94
% 0.03
23:59
İsviçre Frangı
53,87
53,90
% 0.28
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.26
23:50
Çin Yuanı
6,21
6,21
% 0.17
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,69
% 0.23
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.