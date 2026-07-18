Dolar bugün kaç TL? 18 Temmuz Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

18 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,16 TL olarak belirlendi. Son dönemlerde döviz kurlarında dalgalanmalar artmaya devam ediyor. Bu, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Özellikle enflasyon verileri dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın para politikaları da gözlemleniyor. Yatırımcılar ve ekonomistler bu unsurlara dikkat ediyor. Doların yükselmesi ithalat maliyetlerini artırıyor. Artış, yerli ürünlerin fiyatlarını da etkiliyor.

Dolar kurundaki bu rakam uluslararası piyasalara bağlı. Yerel ekonomik şartlar da önemli bir etken. Türkiye'nin dış ticaret dengesi döviz talebini etkiliyor. Ayrıca, enflasyon oranları da doların TL karşısındaki seyrini belirliyor. Yatırımcılar bu durum doğrultusunda stratejilerini gözden geçiriyor. Doların 47,16 TL olması güçlü adımlar atmayı gerektiriyor. Piyasalarda sağlam bir döneme girilmiş durumda.