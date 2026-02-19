FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 19 Şubat Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 19 Şubat 2026 itibarıyla 43,77 TL seviyesinde işlem görmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'deki politik durumlarla yakından ilişkilidir. Bu dalgalanmalar, ithalatçı firmalara maliyet baskıları getirirken, enflasyonist etkiler de ortaya çıkmaktadır. Yatırımcılar, döviz pozisyonlarını gözden geçirerek stratejik kararlar almak zorundadır. Türkiye ekonomisi, döviz kurlarını ve para politikalarını dikkatle analiz etmelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

19 Şubat 2026 tarihi itibarıyla doların değeri saat 09:00’da 43,77 TL olarak kaydedilmiştir. Son yıllarda döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum, küresel ekonomik gelişmelerle ilişkili. Aynı zamanda, ülkemizdeki politik durumlar da etkili. Doların bu seviyelere ulaşması önemli bir durumdur. Piyasalarda dikkatle izlenmektedir. Bu fiyat, Türkiye’nin para politikaları ile enflasyon oranlarına bağlıdır. Yatırımcılar, döviz pozisyonlarını gözden geçirerek stratejik kararlar almak zorundadır.

Doların yüksek seyri, ithalatçı şirketlere maliyet baskıları getirmekte. Bu durum, enflasyonist etkileri de beraberinde getiriyor. Yurt dışındaki yatırım fırsatlarına ilgi artıyor. Bu ilgi, dövizin değer kazanmasına neden oluyor. Türkiye ekonomisi, döviz kurlarındaki hareketliliği dikkatle izlemeli. Para politikalarının etkililiği de gözlemlenmelidir. Büyüme beklentileri üzerine dikkatli analizler yapılmalıdır. Yatırımcılar ve ekonomistler, dolara yönelik stratejilerini belirlemelidir. Bu süreç, oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,76
43,78
% 0.02
09:23
Euro
51,71
51,79
% 0.28
09:22
İngiliz Sterlini
59,16
59,22
% 0.12
09:23
Avustralya Doları
30,87
30,90
% 0.23
09:23
İsviçre Frangı
56,63
56,67
% 0.07
09:23
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.12
09:20
Çin Yuanı
6,34
6,34
% -0.11
09:23
İsveç Kronu
4,84
4,85
% 0.14
09:23
