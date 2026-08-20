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Dolar bugün kaç TL? 20 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatı, 20 Ağustos 2026 tarihinde 47,95 TL seviyesine ulaştı. Bu artış, piyasalardaki dalgalanmaların bir sonucudur. Dış ekonomik faktörler ve dikkat çeken enflasyon verileri, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Yerel piyasalarda ithalat maliyetleri artarken, yerli ürün fiyatlarının da yükselebileceği tahmin ediliyor. Dolar/TL paritesindeki yükseliş, yatırımcılar için önemli bir izleme konusudur. Ekonomi uzmanlarının yorumları, piyasanın geleceği için belirleyici olacaktır.

Dolar bugün kaç TL? 20 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatı, 20 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00'da 47,95 TL seviyelerine ulaştı. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Dış ekonomik faktörler de etkili olmaktadır. Son günlerde enflasyon verileri dikkat çekiyor. Ülke ekonomisine dair açıklamalar da önemli bir rol oynamaktadır. Döviz kurlarındaki seyir, yatırımcılar tarafından izleniyor. Dolar/TL paritesindeki yükseliş dikkat çekiyor. Çeşitli ekonomik göstergeler de merak ediliyor.

Doların değerindeki artış, Türkiye'de yerel piyasalarda etkilere yol açabilir. İthalat maliyetleri artmaktadır. Yerel ürün fiyatlarının yükselebileceği öngörülüyor. Bu durum enflasyon üzerindeki baskıları artırabilir. Döviz kurlarındaki çalkantı, belirsizlik yaratmaktadır. Yatırımcılar ve iş dünyası açısından sorunlar ortaya çıkabilir. Gelecek günlerde Dolar/TL kuru ile ilgili etkilerin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Ekonomi uzmanlarının yorumları dikkatle takip edilecektir. Yeni açıklamalar, piyasa için belirleyici olacaktır.

Dolar bugün kaç TL? 20 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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İngiliz Sterlini
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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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İsveç Kronu
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