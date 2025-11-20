FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 20 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

20 Kasım 2025 tarihi itibarıyla dolar, Türk Lirası karşısında 42,36 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara ve ekonomik belirsizliklere dayanmaktadır. Doların yükselişi, enflasyon endişeleri ve faiz oranlarındaki değişimlerle bağlantılıdır. Yatırımcılar, döviz kuru istikrarı için adımlar beklemekte.

Dolar bugün kaç TL? 20 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Gözlemler

20 Kasım 2025 tarihi itibarıyla doların Türk Lirası karşısındaki değeri saat 09:00'da 42,36 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Ekonomik belirsizlikler de bu durumu etkiliyor. Dolardaki hareket, enflasyon kaygıları ile ilişkili olabilir. Ayrıca, faiz oranlarındaki değişiklikler ve global piyasalardaki gelişmeler de önemli rol oynamaktadır.

Döviz kurlarının seyri, ekonomik büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum yatırım kararlarını da belirlemektedir. Dolayısıyla, doların gelecekteki hareketliliği çok önemlidir. Hem bireyler hem de geniş bir ekonomik çerçeve için kritik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek programlarında kullanılıyorYemek programlarında kullanılıyor
1 dolar kaç TL oldu?1 dolar kaç TL oldu?

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,35
42,39
% 0.04
09:34
Euro
48,88
48,97
% 0.14
09:34
İngiliz Sterlini
55,43
55,51
% 0.29
09:34
Avustralya Doları
27,43
27,47
% 0.2
09:34
İsviçre Frangı
52,51
52,58
% 0.01
09:34
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.31
09:30
Çin Yuanı
5,95
5,96
% 0.05
09:34
İsveç Kronu
4,43
4,44
% 0.1
09:34
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.