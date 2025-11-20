Dolar bugün kaç TL? 20 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Gözlemler

20 Kasım 2025 tarihi itibarıyla doların Türk Lirası karşısındaki değeri saat 09:00'da 42,36 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Ekonomik belirsizlikler de bu durumu etkiliyor. Dolardaki hareket, enflasyon kaygıları ile ilişkili olabilir. Ayrıca, faiz oranlarındaki değişiklikler ve global piyasalardaki gelişmeler de önemli rol oynamaktadır.

Döviz kurlarının seyri, ekonomik büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum yatırım kararlarını da belirlemektedir. Dolayısıyla, doların gelecekteki hareketliliği çok önemlidir. Hem bireyler hem de geniş bir ekonomik çerçeve için kritik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.