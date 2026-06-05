183 ülke, 120 bakan, 7 bin katılımcı… Sıfır Atık Forumu başlıyor! Gıda kayıpları özel gündem olacak

1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın merkez etkinliği olan Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenecek Forum; 183 ülkeden temsilcileri, 20’nin üzerinde devlet başkanını, 120’nin üzerinde bakanı, 200’den fazla belediye başkanını, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Forum kapsamında toplam 7 bine yakın kişinin katılım sağlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda büyüyen küresel Sıfır Atık Hareketi, Forum aracılığıyla atık yönetimi yaklaşımını aşan, iklim değişikliğiyle mücadeleden kaynak verimliliğine, sürdürülebilir şehirlerden döngüsel ekonomiye uzanan kapsamlı bir dönüşüm perspektifi sunacak.

SAMED AĞIRBAŞ: “ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL TOPLANTISI”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Forum’a 7 binden fazla misafirin beklendiğini söyledi.

Ağırbaş, “Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke katılıyor. Alanında dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. 120'den fazla bakan, 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan, 7 binden fazla misafirin geldiği Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı. Bu bağlamda Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'yle 1 milyondan fazla insanımızı, 183 ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya için aralıksız olarak çalışmalarımız vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de enerji verimliliğini yüzde 10-15 artırabilirsek Türkiye ekonomisine 10-15 milyar dolarlık katkı olur. Biz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda gıda israfı, enerji verimliliği farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilecek Forum, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası iş birliğini güçlendirecek önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Sıfır Atık Forumu 2026, sıfır atığı yalnızca çevresel bir sorumluluk alanı olarak değil, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılmasında, kaynakların korunmasında ve sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasında etkili bir iklim eylemi aracı olarak ele alacak. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmeler ve ortaklıklar, Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecine somut katkılar sağlayacak uygulama modellerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak.

ÜÇ STRATEJİK BAKANLAR OTURUMU FORUMUN MERKEZİNDE YER ALACAK

Sıfır Atık Forumu 2026’nın en önemli başlıklarından birini, sektör bazlı dönüşüm ve uygulama süreçlerine yön verecek üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu oluşturacak.

Forum kapsamında gerçekleştirilecek; Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması amacıyla sıfır atık, döngüsel ekonomi ve temiz teknoloji politikalarını COP31 hedefleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık yaklaşımını sanayi politikalarının merkezine yerleştiren oturumda; düşük karbonlu üretim, kaynak verimliliği, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması, yapay zekâ ve dijitalleşme destekli üretim modelleri ele alınacak.

SIFIR ATIK VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Bakanlar, uluslararası kuruluşlar, finans kuruluşları, özel sektör ve teknoloji liderlerini bir araya getirecek oturumda; yeşil finansman mekanizmaları, sürdürülebilir tedarik zincirleri, temiz teknoloji yatırımları ve uluslararası iş birliği modelleri değerlendirilecek. Özellikle en az gelişmiş ülkelerin yeşil sanayi dönüşümüne erişimini kolaylaştıracak kapasite geliştirme, teknoloji transferi ve finansman araçları da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Oturumun temel hedefi; sanayide sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırmak, iklim dostu üretim ekosistemlerini güçlendirmek ve COP31 sürecine somut katkı sağlayacak uluslararası ortaklıklar geliştirmek olarak öne çıkıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerin, sürdürülebilir ve rekabetçi sanayi modellerinin yaygınlaşmasına yönelik yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

GIDA KAYIPLARININ AZALTILMASINA ODAKLANILACAK

Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu ise, hasat sonrası süreçlerde ortaya çıkan gıda kayıplarının azaltılmasına odaklanarak gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim eylemi arasındaki güçlü ilişkiyi gündeme taşıyacak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenecek oturumda; depolama, taşıma, işleme ve dağıtım aşamalarında yaşanan kayıpların önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar ele alınacak.

Küresel ölçekte üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin tüketilemeden kaybedildiğine dikkat çekilecek oturumda, modern depolama sistemleri, soğuk zincir altyapıları, yenilikçi paketleme teknolojileri ve ürün kayıplarının izlenmesine yönelik çözümler masaya yatırılacak. Gıda kayıplarının azaltılması yoluyla ilave üretim baskısı oluşturmadan gıda arzının güçlendirilmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedeflenecek.

“Gıda Kayıplarını Azaltmak – Geleceği Güvence Altına Almak” temasıyla gerçekleştirilecek oturum, Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğine yönelik uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bakanlar, uluslararası kuruluşlar, finans kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve uzmanları bir araya getirecek oturumda, hasat sonrası yönetim alanında yatırım fırsatları, bölgesel iş birlikleri ve ölçeklenebilir çözüm modelleri değerlendirilecek.

Oturumun temel hedefleri arasında gıda kayıplarının azaltılması, ürün kalitesinin korunması, raf ömrünün uzatılması, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve Türkiye’nin hasat sonrası yönetim alanında bölgesel bir merkez olarak konumlandırılması yer alıyor. Bu kapsamda oturumun, sıfır atık yaklaşımını gıda sistemlerine entegre eden somut uygulamaların geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu, enerji verimliliği, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve sıfır atık yaklaşımını ortak bir çerçevede ele alarak COP31 öncesinde küresel enerji dönüşümüne yön verecek önemli bir platform sunacak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi vizyonunu enerji politikalarıyla buluşturacak oturumda, enerji arz güvenliği, iklim hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki güçlü ilişki masaya yatırılacak.

Oturumda; enerji verimliliğinin artırılması, enerji israfının azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaştırılması, temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının enerji sistemlerine entegrasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Sanayi, binalar ve ulaştırma sektörlerinde enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, dijital teknolojilerle enerji yönetiminin güçlendirilmesi ve düşük karbonlu kalkınma modelleri de tartışmaların merkezinde yer alacak.

Oturumun önemli gündem maddelerinden biri de enerji dönüşümünün temel unsurları arasında yer alan kritik mineraller ve sürdürülebilir madencilik uygulamaları olacak. Kent madenciliği, ikincil kaynaklardan kritik minerallerin geri kazanılması, biyokütle kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması konuları, kaynak yönetimi perspektifiyle değerlendirilecek.

Bakanlar, uluslararası kuruluşlar, kalkınma bankaları, enerji sektörü temsilcileri ve finans kuruluşlarını bir araya getirecek oturumda; yeşil finansman mekanizmaları, teknoloji transferi ve uluslararası iş birliği modelleri de kapsamlı şekilde ele alınacak. Enerji verimliliğinin enerji arz güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlikle birlikte değerlendirilmesi, toplantının temel yaklaşımını oluşturacak.

COP31’e giden süreçte enerji dönüşümü ile sıfır atık yaklaşımı arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen oturumun; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir madencilik ve döngüsel ekonomi alanlarında yeni ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek bu üst düzey buluşma, enerji politikalarının daha verimli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla şekillendirilmesine yönelik önemli bir adım olacak.

Bu üç oturum, sıfır atığın iklim politikalarıyla entegrasyonunu güçlendirecek ve COP31’e giden süreçte ülkeler arası iş birliğinin derinleşmesine katkı sunacak.

GIDA ATIKLARI VE METAN EYLEMİ ÖZEL GÜNDEM OLACAK

Forumun stratejik önceliklerinden biri gıda atıkları ve metan emisyonlarının azaltılması olacak. Bu kapsamda bir tam gün boyunca gerçekleştirilecek özel oturumlarda; üretimden tüketime kadar tüm değer zincirinde gıda kayıplarının önlenmesine yönelik çözümler ele alınacak.

Organik atıkların etkin yönetimi, metan emisyonlarının azaltılması, şehir ölçeğinde uygulanabilecek modeller ve hızlı sonuç üretebilecek politikalar uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Forum, gıda atıklarıyla mücadeleyi iklim değişikliğiyle mücadelede yüksek etki potansiyeline sahip öncelikli alanlardan biri olarak gündeme taşıyacak.

Sıfır Atık Forumu 2026, yalnızca fikirlerin tartışıldığı bir platform olmanın ötesinde, uygulamaya dönük ortaklıkların geliştirileceği bir iş birliği zemini oluşturacak.

Şehirler, kısa vadede somut sonuçlar ortaya koyabilecek Şehir Eylem Taahhütleri geliştirmeye davet edilirken; iş dünyası, girişimler, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları da bu süreçlere aktif katkı sunacak. Aralarında Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu’nun da bulunduğu iş insanları ve özel sektör temsilcileri de Forum’da bir araya gelecek.

Forum kapsamında kurulacak ortaklık mekanizması sayesinde ülkeler, yerel yönetimler, özel sektör ve akademi arasında yeni iş birlikleri geliştirilmesi, uygulamaya hazır projelerin desteklenmesi ve sıfır atık çözümlerinin daha hızlı ölçeklendirilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL’DAN DÜNYAYA GÜÇLÜ MESAJ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün ortaya çıkardığı küresel farkındalık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Türkiye’nin öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi ile somut uygulamalara dönüşmeye devam ediyor.

Sıfır Atık Forumu 2026, ülkeler, şehirler, iş dünyası, akademi ve sivil toplumu ortak bir hedef etrafında buluşturarak sıfır atığın küresel iklim eyleminin ayrılmaz bir parçası olduğunu güçlü şekilde ortaya koyacak.

İstanbul’dan yükselecek ortak irade, Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası iş birliğini güçlendirecek; daha yaşanabilir, daha adil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için yeni ortaklıkların ve somut çözümlerin önünü açacak.