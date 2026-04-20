Dolar bugün kaç TL? 20 Nisan Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

20 Nisan 2026 tarihinde dolarin fiyatı saat 09:00 itibarıyla 44,87 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalar ve makroekonomik faktörlerle değişiyor. Doların bu seviyede işlem görmesi, yatırımcılar ve ekonomistler için dikkat çekici bir gösterge niteliği taşıyor. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi, döviz kurlarını etkileyen faktörlerdir. Özellikle gelişen piyasalarda doların değer kazanması, ithalatçı firmalar ve yurtdışında borcu olan sektörler için önemlidir.

Döviz kurlarındaki artış yerli ekonomiyi de etkilemektedir. Doların 44,87 TL seviyesinde kalması, ihracatçı firmalara rekabetçi bir avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte iç piyasada maliyetlerin artmasına yol açabilecek bir durum söz konusu. Ekonomi yönetimi, döviz piyasasındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Gerekirse müdahale stratejileri geliştiriyor. Bu nedenle yatırımcıların döviz kurlarını ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmesi önemlidir. Gelecekteki kararlar açısından bu durum kritiktir.