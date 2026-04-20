FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 20 Nisan Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

20 Nisan 2026 tarihinde doları 44,87 TL seviyesinde belirleyen piyasa, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve makroekonomik faktörlerle şekilleniyor. Doların bu değerinin arka planında yüksek enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi gibi dinamikler bulunuyor. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir gösterge sunmakta.

20 Nisan 2026 tarihinde dolarin fiyatı saat 09:00 itibarıyla 44,87 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalar ve makroekonomik faktörlerle değişiyor. Doların bu seviyede işlem görmesi, yatırımcılar ve ekonomistler için dikkat çekici bir gösterge niteliği taşıyor. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve uluslararası ticaret dengesi, döviz kurlarını etkileyen faktörlerdir. Özellikle gelişen piyasalarda doların değer kazanması, ithalatçı firmalar ve yurtdışında borcu olan sektörler için önemlidir.

Döviz kurlarındaki artış yerli ekonomiyi de etkilemektedir. Doların 44,87 TL seviyesinde kalması, ihracatçı firmalara rekabetçi bir avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte iç piyasada maliyetlerin artmasına yol açabilecek bir durum söz konusu. Ekonomi yönetimi, döviz piyasasındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Gerekirse müdahale stratejileri geliştiriyor. Bu nedenle yatırımcıların döviz kurlarını ve piyasalardaki gelişmeleri takip etmesi önemlidir. Gelecekteki kararlar açısından bu durum kritiktir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,87
44,88
% 0.05
09:34
Euro
52,77
52,79
% -0.07
09:34
İngiliz Sterlini
60,57
60,60
% -0.15
09:34
Avustralya Doları
32,06
32,08
% -0.3
09:34
İsviçre Frangı
57,31
57,34
% -0.12
09:34
Rus Rublesi
0,59
0,59
% -0.05
09:30
Çin Yuanı
6,58
6,58
% -0.03
09:34
İsveç Kronu
4,88
4,89
% -0.21
09:34
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.