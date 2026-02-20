Dolar bugün kaç TL? 20 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 20 Şubat 2026 günü sabah saat 09:00'da 43,84 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalarla birlikte dikkatle izleniyor. Jeopolitik gelişmeler, Merkez Bankası politikaları ve küresel ekonomik trendler, döviz kurlarında önemli etkilere neden oluyor. Doların yükselmesi, maliyet baskılarını artırabilir. Ayrıca enflasyon beklentilerini tetikleyebilir.

Doların 43,84 TL'de olması, ithalatçı firmalara ekstra maliyet anlamına geliyor. Özellikle enerji ve hammadde gibi temel ürünlerin fiyatlarında artış yaşanabilir. Yükselen döviz kurları, yerel piyasada tüketici fiyatlarını etkileyebilir. Bu durum mal ve hizmetlerin maliyetlerini yükseltebilir. Uzmanlar, bu tür dalgalanmaların piyasalarda geniş etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Yatırımcıların piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar.