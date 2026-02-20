FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 20 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?

Doların 20 Şubat 2026 sabahında 43,84 TL'de belirlenmesi, döviz piyasasında önemli bir dalgalanmayı işaret ediyor. Bu artış, ithalatçı firmalar için ekstra maliyetler doğurabilir. Jeopolitik gelişmeler, Merkez Bankası politikaları ve küresel ekonomik trendler, döviz kurlarının yükselmesinde etkili rol oynuyor. Uzmanlar, yükselen maliyetlerin, özellikle enerji ve hammadde fiyatlarını etkileyebileceğini vurguluyor.

Cansu Çamcı

Doların fiyatı, 20 Şubat 2026 günü sabah saat 09:00'da 43,84 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalarla birlikte dikkatle izleniyor. Jeopolitik gelişmeler, Merkez Bankası politikaları ve küresel ekonomik trendler, döviz kurlarında önemli etkilere neden oluyor. Doların yükselmesi, maliyet baskılarını artırabilir. Ayrıca enflasyon beklentilerini tetikleyebilir.

Doların 43,84 TL'de olması, ithalatçı firmalara ekstra maliyet anlamına geliyor. Özellikle enerji ve hammadde gibi temel ürünlerin fiyatlarında artış yaşanabilir. Yükselen döviz kurları, yerel piyasada tüketici fiyatlarını etkileyebilir. Bu durum mal ve hizmetlerin maliyetlerini yükseltebilir. Uzmanlar, bu tür dalgalanmaların piyasalarda geniş etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Yatırımcıların piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Dolar bugün kaç TL? 20 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,84
43,85
% 0.2
09:46
Euro
51,54
51,60
% -0.08
09:46
İngiliz Sterlini
58,97
59,01
% -0.05
09:46
Avustralya Doları
30,88
30,89
% 0.04
09:46
İsviçre Frangı
56,51
56,53
% 0.15
09:46
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.38
09:40
Çin Yuanı
6,35
6,36
% 0.17
09:46
İsveç Kronu
4,83
4,83
% 0.12
09:46
