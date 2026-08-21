Dolar bugün kaç TL? 21 Ağustos Cuma 2026 dolar ne kadar?

21 Ağustos 2026 tarihinde doların fiyatı 48,06 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki dalgalanmalarını yansıtıyor. Ekonomik dinamikler de bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar için bu seviye kritik bir eşik olarak dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, iç piyasa durumu üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. Dolar/TL paritesinin seyründe enflasyon oranları önemli bir rol oynuyor. Merkez bankalarının politikaları da döviz kurlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Doların bu seviyelerde kalması, işletmeler için önemli bir dönemeç oluşturuyor. İthalat maliyetleri artıyor. Bu durum, yabancı menşeli ürünlerin fiyatlarını yukarı çekebilir. İhracat tarafında ise Türk ürünlerinin rekabet gücü artabilir. Tüm bu gelişmeler, ekonomi politikalarının dikkatlice analiz edilmesini gerektiriyor. Piyasa sinyalleri de göz önünde bulundurulmalı. Yatırımcılar, dalgalı kur ortamında stratejilerini oluşturmalı. Dolar/TL paritesinin gidişatını izlemeye devam etmelidir.