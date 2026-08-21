FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 21 Ağustos Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL paritesi 21 Ağustos 2026 tarihinde 48,06 TL olarak belirlendi. Bu seviye, Türk Lirası'nın değer kaybını ve ekonomik dinamikleri yansıtıyor. Yatırımcılar için kritik bir eşik olan bu durum, ithalat maliyetlerini artırırken Türk ürünlerinin rekabet gücünü de artırabilir. Küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle piyasa sinyalleri dikkatle izlenmeli.

Dolar bugün kaç TL? 21 Ağustos Cuma 2026 dolar ne kadar?

21 Ağustos 2026 tarihinde doların fiyatı 48,06 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki dalgalanmalarını yansıtıyor. Ekonomik dinamikler de bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar için bu seviye kritik bir eşik olarak dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, iç piyasa durumu üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. Dolar/TL paritesinin seyründe enflasyon oranları önemli bir rol oynuyor. Merkez bankalarının politikaları da döviz kurlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Doların bu seviyelerde kalması, işletmeler için önemli bir dönemeç oluşturuyor. İthalat maliyetleri artıyor. Bu durum, yabancı menşeli ürünlerin fiyatlarını yukarı çekebilir. İhracat tarafında ise Türk ürünlerinin rekabet gücü artabilir. Tüm bu gelişmeler, ekonomi politikalarının dikkatlice analiz edilmesini gerektiriyor. Piyasa sinyalleri de göz önünde bulundurulmalı. Yatırımcılar, dalgalı kur ortamında stratejilerini oluşturmalı. Dolar/TL paritesinin gidişatını izlemeye devam etmelidir.

Dolar bugün kaç TL? 21 Ağustos Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin yeniden 75 bin doları aştı! 30 ayın en sert haftasıBitcoin yeniden 75 bin doları aştı! 30 ayın en sert haftası
Türkiye'deki kullanıcılar dikkat: Lüks otomobil markasının frenleri tutmuyor! Türkiye'deki kullanıcılar dikkat: Lüks otomobil markasının frenleri tutmuyor!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,06
48,07
% 0.33
09:09
Euro
56,24
56,26
% 0.08
09:09
İngiliz Sterlini
65,62
65,64
% 0.02
09:09
Avustralya Doları
34,32
34,35
% 0.61
09:09
İsviçre Frangı
60,10
60,14
% 0.46
09:09
Rus Rublesi
0,58
0,58
% 0.64
09:00
Çin Yuanı
7,15
7,15
% 0.39
09:09
İsveç Kronu
5,08
5,08
% 0.36
09:09
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Belediye başkanının otoparktaki makam aracına silahlı saldırı

Belediye başkanının otoparktaki makam aracına silahlı saldırı

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranında 2 senaryo var!

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranında 2 senaryo var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.