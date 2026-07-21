Dolar bugün kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar?

21 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,20 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini yansıtmakta. Ayrıca, global ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Doların bu seviyelerde seyretmesi, yerel ekonomideki belirsizliklerin bir yansıması. Enflasyon baskıları da önemli bir etken olarak görülüyor. Uluslararası ticaretin şekillenişi, döviz kurlarında daha geniş bir etki yaratmaya devam ediyor.

Doların 47,20 TL seviyesindeki değeri, yatırımcılar için hem fırsat hem de risk sunuyor. Yüksek döviz kurları, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, yerel piyasaları olumsuz etkileyebilir. Ancak, ihracatçılar açısından avantaj yaratma potansiyeli taşıyor. Ekonomik göstergeler ve Merkez Bankası'nın para politikaları da önemli faktörler. Global ekonomik dinamikler de bu rakamların geleceğini şekillendiriyor. Doların izlenmesi, döviz piyasalarında ve ekonomik sağlık açısından büyük önem taşıyor.