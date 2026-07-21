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Dolar bugün kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında dalgalanmalar sürerken, 21 Temmuz 2026 tarihli dolar fiyatı 47,20 TL olarak belirlendi. Bu seviye, yerel ekonomideki belirsizlikleri ve enflasyon baskılarını yansıtmakta. Yüksek döviz kurları, ithalat maliyetlerini artırabilirken, ihracatçılar için fırsatlar sunuyor. Global ekonomik gelişmelerin etkisi, döviz kurlarını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken bir süreç yaşanıyor.

Dolar bugün kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar?

21 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,20 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini yansıtmakta. Ayrıca, global ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Doların bu seviyelerde seyretmesi, yerel ekonomideki belirsizliklerin bir yansıması. Enflasyon baskıları da önemli bir etken olarak görülüyor. Uluslararası ticaretin şekillenişi, döviz kurlarında daha geniş bir etki yaratmaya devam ediyor.

Doların 47,20 TL seviyesindeki değeri, yatırımcılar için hem fırsat hem de risk sunuyor. Yüksek döviz kurları, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, yerel piyasaları olumsuz etkileyebilir. Ancak, ihracatçılar açısından avantaj yaratma potansiyeli taşıyor. Ekonomik göstergeler ve Merkez Bankası'nın para politikaları da önemli faktörler. Global ekonomik dinamikler de bu rakamların geleceğini şekillendiriyor. Doların izlenmesi, döviz piyasalarında ve ekonomik sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 21 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar? 1

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Euro
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İngiliz Sterlini
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Avustralya Doları
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33,11
% 0.25
09:24
İsviçre Frangı
58,27
58,30
% 0.11
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Rus Rublesi
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0,60
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Çin Yuanı
6,97
6,98
% 0.11
09:24
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.18
09:24
Anahtar Kelimeler:
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