  2. FİNANS
Dolar bugün kaç TL? 22 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları 22 Mart 2026 tarihinde 44,30 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar için bu fiyat, Türkiye ekonomisinin genel durumu ve dış ticaret dengesi hakkında önemli ipuçları sunuyor. Enflasyon, faiz oranları ve siyasi istikrar gibi etkenler dolardaki dalgalanmalarda belirleyici rol oynuyor. Doların gelecekteki yönü merakla bekleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 22 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Bir Değerlendirme

22 Mart 2026 tarihinde saat 09:00'da doların fiyatı 44,30 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile ekonomik faktörlerin etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcılar için dolardaki bu seviyeler, piyasaların genel durumu hakkında sinyal sunuyor. Yerel ve uluslararası ekonomik gelişmeler, dolara olan talep ve arz dengesini etkiliyor. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

Doların 44,30 TL seviyesinde işlem görmesi, Türkiye ekonomisini yansıtıyor. Enflasyon verileri, faiz oranları ve siyasi istikrar gibi etkenler, döviz kurundaki değişikliklerde önemli rol oynuyor. Yatırımcıların dikkatle izlediği bu rakam, Türkiye'nin dış ticaret dengesini etkiliyor. Turizm gelirleri ve genel ekonomik büyüme ile doğrudan bağlantılı. Önümüzdeki günlerde doların bu seviyede kalıp kalmayacağı merakla izlenecek. Yeni rekorlar kırıp kırmayacağı da takip edilecek.

Dolar bugün kaç TL? 22 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,26
44,33
% 0.01
23:59
Euro
51,26
51,34
% -0.05
23:59
İngiliz Sterlini
58,90
59,33
% -0.64
23:58
Avustralya Doları
31,08
31,15
% -0.89
23:59
İsviçre Frangı
56,21
56,25
% 0.06
23:58
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 3.56
20:40
Çin Yuanı
6,41
6,42
% -0.37
23:59
İsveç Kronu
4,73
4,75
% -0.59
23:59
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

