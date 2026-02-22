Dolar bugün kaç TL? 22 Şubat Pazar 2026 dolar ne kadar?

22 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, saat 09.00'da dolar fiyatı 43,83 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türkiye'deki döviz piyasalarında önemli bir etki yaratıyor. Yatırımcılar ve ekonomistler bu durumu dikkatle izliyor. Yüksek enflasyon, küresel ekonomik belirsizlik gibi faktörler etkili. Jeopolitik gelişmeler de doların değerine etki ediyor. Doların bu seviyelerde seyretmesi, ekonominin genel durumu açısından önem taşıyor.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, bireylerin ve şirketlerin stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor. Bu bağlamda döviz kurlarının seyri, ekonomik istikrar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.