Dolar bugün kaç TL? 23 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

23 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,33 TL olarak belirlendi. Bu seviye, son günlerdeki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Yükselen enflasyon, piyasalardaki belirsizlikler ve döviz arz talep dengesi, doları etkileyen ana faktörler arasında. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası ticaret ilişkileri, dolara önemli ölçüde etki ediyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatle izlediği bir hal almış durumda.

Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açıyor. Doların mevcut seviyelerde kalması ya da yükselmesi, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için kritik bir gösterge. Merkez Bankası'nın alacağı yeni önlemler, ilerleyen günlerde dolar fiyatlarını etkileyebilir. Bu bağlamda, yatırımcıların piyasa koşullarını düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.