Dolar bugün kaç TL? 23 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

23 Mart 2026 itibarıyla Amerikan doları 44,33 TL seviyesine yükseldi. Bu durum, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların devam ettiğine işaret ediyor. Yükselen enflasyon, belirsizlikler ve piyasa dengeleri doları etkileyen başlıca faktörler arasında. Yatırımcılar, bu seviyeleri ve Merkez Bankası'nın olası önlemlerini dikkatle takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, uluslararası ticaret ilişkileri de dolarda önemli değişimlere yol açabiliyor.

Cansu Çamcı

23 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,33 TL olarak belirlendi. Bu seviye, son günlerdeki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Yükselen enflasyon, piyasalardaki belirsizlikler ve döviz arz talep dengesi, doları etkileyen ana faktörler arasında. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası ticaret ilişkileri, dolara önemli ölçüde etki ediyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatle izlediği bir hal almış durumda.

Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açıyor. Doların mevcut seviyelerde kalması ya da yükselmesi, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için kritik bir gösterge. Merkez Bankası'nın alacağı yeni önlemler, ilerleyen günlerde dolar fiyatlarını etkileyebilir. Bu bağlamda, yatırımcıların piyasa koşullarını düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,32
44,34
% 0.07
10:09
Euro
51,17
51,19
% -0.23
10:09
İngiliz Sterlini
58,92
58,95
% -0.3
10:09
Avustralya Doları
30,81
30,83
% -0.95
10:09
İsviçre Frangı
56,12
56,16
% -0.16
10:09
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.07
00:00
Çin Yuanı
6,41
6,41
% -0.04
10:09
İsveç Kronu
4,71
4,72
% -0.51
10:09
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

