Dolar bugün kaç TL? 24 Ekim Cuma 2025 dolar ne kadar?

24 Ekim 2025 itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 42,06 TL olarak belirlendi. Dolar, global ekonomik dalgalanmalarla ve jeopolitik faktörlerle şekillenir. Türkiye’nin iç ekonomik dinamikleri de bu duruma etki eder. Son dönemde finansal belirsizlikler ve yükselen enflasyon, doları Türk lirası karşısında değerli hale getirdi. Bu, yatırımcıların döviz kurlarına olan ilgisini artırdı. Risk yönetimi ve portföy çeşitlendirme stratejileri önem kazandı.

Döviz piyasalarının yapısı, fiyatları etkileyen birçok faktörle doludur. 42,06 TL seviyesinde işlem gören dolar, dış ticaret dengesiyle değişim gösterir. Ayrıca faiz oranları ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler de etkilidir. Yatırımcılar, doları etkileyen makroekonomik verileri dikkatle takip etmelidir. Ekonomik istikrar sağlanmalıdır. Bu nedenle dikkatli adımlar atmak gerekir.

