Dolar bugün kaç TL? 24 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 24 Ocak 2026 itibarıyla 43,36 TL seviyesine ulaştı. Bu artış, Türk lirası karşısında dolardaki dalgalanmaların yansıması olarak görülüyor. Düşük faiz oranları ve enflasyonist baskılar, dolara olan talebi artırırken, yatırımcılar uluslararası ticaret dengelerini ve makroekonomik göstergeleri dikkatle izliyor. Ekonomik belirsizlikler, dolardaki yukarı yönlü baskıları tetikliyor ve piyasa koşulları üzerine etki yapıyor.

Ezgi Sivritepe

24 Ocak 2026 saat 09:00 itibarıyla dolar, 43,36 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, Türk lirası karşısında dolardaki artışların yansıması olarak değerlendirilebilir. Önceki günlerde oluşan dalgalanmaların ardından, ekonomik ve politik gelişmeler döviz kurları üzerinde baskı oluşturdu. Bu baskı, doları yükseltti. Yatırımcılar, dolardaki seyrin etkileyen faktörleri yakından izliyor. Gelişen piyasa koşullarının yarattığı belirsizlikler, temkinli davranışa yol açıyor.

Düşük faiz oranları, piyasalardaki enflasyonist baskılar dolara olan talebi artırıyor. Özellikle döviz ihtiyacı olan sektörlerin artışı, dolarda yukarı yönlü baskıları tetikliyor. Yatırımcılar, dövizin gelecekteki değeri hakkında öngörülerde bulunmak için makroekonomik göstergeleri ve uluslararası ticaret dengelerini izlemeye devam ediyor. Bu nedenle, 43,36 TL seviyesindeki dolar kuru dikkatle izlenmesi gereken bir durum arz ediyor. Hem yatırımcılar hem de ekonomi yönetimi için önemli.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,35
43,37
% 0.25
23:59
Euro
51,27
51,33
% 0.73
23:59
İngiliz Sterlini
59,13
59,23
% 1.15
23:59
Avustralya Doları
29,88
29,91
% 1.08
23:59
İsviçre Frangı
55,45
55,49
% 1.27
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.82
23:50
Çin Yuanı
6,24
6,24
% 0.44
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,85
% 0.94
23:59
