Dolar bugün kaç TL? 24 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

24 Ocak 2026 saat 09:00 itibarıyla dolar, 43,36 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, Türk lirası karşısında dolardaki artışların yansıması olarak değerlendirilebilir. Önceki günlerde oluşan dalgalanmaların ardından, ekonomik ve politik gelişmeler döviz kurları üzerinde baskı oluşturdu. Bu baskı, doları yükseltti. Yatırımcılar, dolardaki seyrin etkileyen faktörleri yakından izliyor. Gelişen piyasa koşullarının yarattığı belirsizlikler, temkinli davranışa yol açıyor.

Düşük faiz oranları, piyasalardaki enflasyonist baskılar dolara olan talebi artırıyor. Özellikle döviz ihtiyacı olan sektörlerin artışı, dolarda yukarı yönlü baskıları tetikliyor. Yatırımcılar, dövizin gelecekteki değeri hakkında öngörülerde bulunmak için makroekonomik göstergeleri ve uluslararası ticaret dengelerini izlemeye devam ediyor. Bu nedenle, 43,36 TL seviyesindeki dolar kuru dikkatle izlenmesi gereken bir durum arz ediyor. Hem yatırımcılar hem de ekonomi yönetimi için önemli.