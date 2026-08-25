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Dolar bugün kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 dolar ne kadar?

25 Ağustos 2026 itibarıyla Amerikan Doları'nın piyasa fiyatı 48,10 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye'deki döviz piyasasında önemli bir değişimi işaret ediyor. Doların yükselmesi, küresel ekonomik koşullardan etkilenirken, yatırımcılar bu seyrin enflasyona olan etkilerini değerlendiriyor. Ekonomi analistleri, maliyet hesaplamaları ve piyasa beklentileri doğrultusunda dolar kurunun geleceği hakkında tahminlerde bulunuyor.

Dolar bugün kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 dolar ne kadar?

25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Amerikan Doları'nın piyasa fiyatı saat 09:00’da 48,10 TL olarak belirlendi. Bu rakam Türkiye'deki döviz piyasasında önemli bir değişimi işaret ediyor. Doların bu seviyeye ulaşması, küresel ekonomik koşullardan etkileniyor. Piyasa beklentileri ve Türkiye'nin iç ekonomik dinamikleri de bu faktörler arasında. Yatırımcılar, yükselen doların enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Bu durumu analiz etmeye çalışıyorlar.

Doların gün içindeki seyrine dair öngörüler, ekonomik duyarlılıkla şekilleniyor. Uluslararası ticaret verileri ve merkez bankası politikaları da etkili oluyor. 48,10 TL seviyesindeki döviz kuru, birçok işletme ve birey için maliyet hesaplamalarında rol oynayacaktır. Bu düzeyin korunup korunmayacağı veya düşüş gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar, piyasaya olan bakış açılarını etkileyen önemli bir unsur olarak bunu değerlendiriyor. Ekonomi analistleri, dolar kurunun geleceği hakkında tahminlerde bulunmak için mevcut ekonomik göstergeleri izliyor. Gelişmeleri dikkatle takip ediyorlar.

Dolar bugün kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,10
48,10
% 0.06
10:05
Euro
56,11
56,12
% 0.01
10:05
İngiliz Sterlini
65,63
65,64
% 0.09
10:05
Avustralya Doları
34,36
34,38
% -0.01
10:05
İsviçre Frangı
59,84
59,88
% -0.08
10:05
Rus Rublesi
0,57
0,58
% -0.89
10:03
Çin Yuanı
7,15
7,16
% 0.03
10:05
İsveç Kronu
5,05
5,06
% -0.14
10:05
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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