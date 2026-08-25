Dolar bugün kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 dolar ne kadar?

25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Amerikan Doları'nın piyasa fiyatı saat 09:00’da 48,10 TL olarak belirlendi. Bu rakam Türkiye'deki döviz piyasasında önemli bir değişimi işaret ediyor. Doların bu seviyeye ulaşması, küresel ekonomik koşullardan etkileniyor. Piyasa beklentileri ve Türkiye'nin iç ekonomik dinamikleri de bu faktörler arasında. Yatırımcılar, yükselen doların enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Bu durumu analiz etmeye çalışıyorlar.

Doların gün içindeki seyrine dair öngörüler, ekonomik duyarlılıkla şekilleniyor. Uluslararası ticaret verileri ve merkez bankası politikaları da etkili oluyor. 48,10 TL seviyesindeki döviz kuru, birçok işletme ve birey için maliyet hesaplamalarında rol oynayacaktır. Bu düzeyin korunup korunmayacağı veya düşüş gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar, piyasaya olan bakış açılarını etkileyen önemli bir unsur olarak bunu değerlendiriyor. Ekonomi analistleri, dolar kurunun geleceği hakkında tahminlerde bulunmak için mevcut ekonomik göstergeleri izliyor. Gelişmeleri dikkatle takip ediyorlar.