Dolar bugün kaç TL? 25 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?

25 Kasım 2025 itibarıyla dolardaki güncel değer 42,45 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmaları ve global ekonomik koşulları yansıtıyor. Enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının politikaları dolara olan talebi artırmıştır. Yatırımcıların döviz kurlarını ve yerel ekonomik göstergeleri takip etmesi gerekmektedir. Uluslararası ticaret dengeleri ve jeopolitik gelişmeler, döviz piyasasında belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum bireysel yatırımcılar için strateji belirlemede kritik

Ezgi Sivritepe

Dolar Fiyatları hakkında 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncel veriler paylaşalım. Saat 09:00'da dolara olan değer 42,45 TL olarak belirlendi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalarla global ekonomik koşulların etkisini yansıtıyor. Özellikle son dönemlerde, enflasyon endişeleri dikkat çekiyor. Merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler dolara olan talebi artırdı. Yatırımcılar, döviz kurlarını izlemenin yanı sıra yerel ekonomik göstergeleri de göz önünde bulundurmalıdır. Uluslararası ticaret dengeleri ve jeopolitik gelişmeler de önemlidir.

Doların 42,45 TL'deki durumu, bireysel yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Büyük ölçekli finansal kuruluşlar da bu durumu değerlendiriyor. Bu değer, döviz ticaretinde yüksek volatiliteye neden olabilecek gelişmelerin habercisi olabilir. Ekonomik tahminler, değerlerin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğine dair belirsizlik taşıyor. Piyasa oyuncuları, stratejilerini gözden geçirmek zorunda. Yatırımcılar, döviz piyasasındaki hareketliliği takip ediyor. Alım satım kararlarını verirken daha temkinli davranmaları gerekiyor.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,45
42,45
% 0.07
09:45
Euro
48,92
49,04
% 0.13
09:45
İngiliz Sterlini
55,70
55,75
% 0.13
09:45
Avustralya Doları
27,38
27,40
% -0.14
09:45
İsviçre Frangı
52,46
52,49
% -0.01
09:45
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.1
09:40
Çin Yuanı
5,98
5,98
% 0.21
09:45
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.01
09:45
