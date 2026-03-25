FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 25 Mart Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

25 Mart 2026 itibarıyla Dolar/TL kuru 44,34 seviyesindedir. Ekonomik zorluklar ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar döviz kurlarını etkilemektedir. Doların artışı, ithalat bağımlı ekonomiler için büyük bir gösterge oluştururken, tüketici fiyatları ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaktadır. Yatırımcılar, döviz yatırımlarında stratejilerini yeniden gözden geçirmeli ve hem yerel hem de uluslararası gelişmeleri takip etmelidir. Doların gelecekteki hareketleri belirsizlik içermektedir.

Dolar Fiyatları Güncel Durumu: 25 Mart 2026

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibariyle Dolar/TL kuru 44,34 seviyesinden işlem görüyor. Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar dikkate değer. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar da durumu etkiliyor. Yerel gelişmeler döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. Doların gücünü koruması, ithalat bağımlı ekonomiler açısından önemli bir gösterge. Bu durum, tüketici fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş, yatırımcıların portföy yönetimini yeniden gözden geçirmesine sebep oluyor. Doların 44,34 seviyesine ulaşması, piyasalarda yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, yurt içindeki gelişmeler kadar uluslararası durumu da takip etmeli. Bu, döviz yatırımlarında stratejilerin gözden geçirilmesi açısından önemli. Doların gelecekteki hareketleri üzerindeki belirsizlikler, piyasalardaki tartışmaların merkezinde kalacak.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,35
44,36
% 0.05
10:01
Euro
51,47
51,52
% -0.03
10:01
İngiliz Sterlini
59,40
59,44
% -0.08
10:01
Avustralya Doları
30,92
30,93
% -0.3
10:01
İsviçre Frangı
56,15
56,19
% -0.13
10:01
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.02
04:00
Çin Yuanı
6,43
6,43
% -0.06
10:01
İsveç Kronu
4,75
4,76
% -0.2
10:01
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.