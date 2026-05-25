Dolar bugün kaç TL? 25 Mayıs Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

25 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 45,72 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Son dönem ekonomik veriler, enflasyon oranları ve global gelişmeler doların seyrini etkiliyor. Türkiye'de enflasyonun artışı, uluslararası ticaret dinamiklerini de etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların döviz talebini şekillendiriyor. Dolara olan ilgi artıyor. Böylece fiyat yükseliyor.

Doların bu seviyelerde kalması, yerli yatırımcılar ve ihracatçılar için önemlidir. İhracatçıların rekabet gücü, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Bu fiyat seviyeleri, piyasada tartışma konusu oluyor. Yurtiçinde ithalat yapan firmaların maliyetleri dolardaki artışla yükseliyor. Bu değişkenlik, küçük ve orta ölçekli işletmelerde finansal planlamalarda zorluklar yaratabilir. 45,72 TL’lik dolar fiyatı, piyasalardaki belirsizliği gösteriyor. Ayrıca, ekonomik denklemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.