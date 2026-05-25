Dolar bugün kaç TL? 25 Mayıs Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

25 Mayıs 2026 tarihli döviz verilerine göre dolar, 45,72 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, enflasyon oranları ve global ekonomik gelişmelerle birlikte döviz piyasalarındaki dalgalanmaların önemli bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de artan enflasyon, yatırımcıların dolara olan talebini artırıyor. İhracatçılar, döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenirken, ithalat yapan firmaların maliyetleri de yükseliyor. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikle birlikte tartışmaları alevlendiriyor.

25 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 45,72 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Son dönem ekonomik veriler, enflasyon oranları ve global gelişmeler doların seyrini etkiliyor. Türkiye'de enflasyonun artışı, uluslararası ticaret dinamiklerini de etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların döviz talebini şekillendiriyor. Dolara olan ilgi artıyor. Böylece fiyat yükseliyor.

Doların bu seviyelerde kalması, yerli yatırımcılar ve ihracatçılar için önemlidir. İhracatçıların rekabet gücü, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Bu fiyat seviyeleri, piyasada tartışma konusu oluyor. Yurtiçinde ithalat yapan firmaların maliyetleri dolardaki artışla yükseliyor. Bu değişkenlik, küçük ve orta ölçekli işletmelerde finansal planlamalarda zorluklar yaratabilir. 45,72 TL’lik dolar fiyatı, piyasalardaki belirsizliği gösteriyor. Ayrıca, ekonomik denklemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,72
45,73
% -0.04
10:31
Euro
53,36
53,49
% 0.74
10:31
İngiliz Sterlini
61,78
61,97
% 0.16
10:31
Avustralya Doları
32,72
32,74
% 0.43
10:31
İsviçre Frangı
58,45
58,47
% 0.33
10:31
Rus Rublesi
0,64
0,64
% -1.41
10:30
Çin Yuanı
6,74
6,74
% 0.16
10:31
İsveç Kronu
4,91
4,91
% 0.56
10:31
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

