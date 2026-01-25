Dolar bugün kaç TL? 25 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların değeri 25 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla 43,36 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarında dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri, global finansal gelişmeler ve enflasyon oranları, doların Türk Lirası karşısındaki performansını etkileyen unsurlar. Yatırımcılar ve ekonomistler, döviz değerleri üzerinden piyasa trendlerini analiz ediyor. Onlar, gelecekteki olası yönelimleri tahmin etmeye çalışıyor.

Doların 43,36 TL seviyesinde dengelenmesi, yerel ekonomik koşullarla bağlantılıdır. Ayrıca uluslararası ticaret ve siyasi istikrar da bu değeri etkiliyor. İthalat yapan firmalar için bu rakam kritik öneme sahip. Döviz riskini yönetmek için dikkatli stratejiler geliştirmek gerekiyor.