Dolar bugün kaç TL? 25 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 25 Ocak 2026 itibarıyla 43,36 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, döviz piyasalarında süregelen dalgalanmaların ve yüksek enflasyon oranlarının ekonomik etkisini gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri ile uluslararası ticaret, doların değerini belirliyor. Yatırımcılar, döviz üzerindeki bu değişimlerle piyasa trendlerini analiz ederek gelecekteki yönelimleri tahmin etmeye çalışıyor. Döviz riskini yönetmek için stratejiler geliştirmek kritik önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 25 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların değeri 25 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla 43,36 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarında dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri, global finansal gelişmeler ve enflasyon oranları, doların Türk Lirası karşısındaki performansını etkileyen unsurlar. Yatırımcılar ve ekonomistler, döviz değerleri üzerinden piyasa trendlerini analiz ediyor. Onlar, gelecekteki olası yönelimleri tahmin etmeye çalışıyor.

Doların 43,36 TL seviyesinde dengelenmesi, yerel ekonomik koşullarla bağlantılıdır. Ayrıca uluslararası ticaret ve siyasi istikrar da bu değeri etkiliyor. İthalat yapan firmalar için bu rakam kritik öneme sahip. Döviz riskini yönetmek için dikkatli stratejiler geliştirmek gerekiyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,35
43,37
% 0.25
23:59
Euro
51,27
51,33
% 0.73
23:59
İngiliz Sterlini
59,13
59,23
% 1.15
23:59
Avustralya Doları
29,88
29,91
% 1.08
23:59
İsviçre Frangı
55,45
55,49
% 1.27
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.82
23:50
Çin Yuanı
6,24
6,24
% 0.44
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,85
% 0.94
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
