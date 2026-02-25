FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 25 Şubat Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların 25 Şubat 2026 itibarıyla 43,86 TL seviyesindeki değeri, döviz piyasalarında önemli değişimlerin habercisi. Ekonomik belirsizlikler ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar dolara talebi artırdı. Bu artış, hem yatırımcılar hem de iş dünyası için yakından takip edilmesi gereken bir gösterge niteliği taşıyor. Dolar fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonu tetikleyebilir, bu nedenle piyasa dinamikleri stratejik kararlar alınmasını gerektiriyor.

Cansu Çamcı

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Analiz

25 Şubat 2026 tarihi itibarıyla doların değeri 43,86 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında önemli bir değişimi gösteriyor. Son zamanlarda ekonomik belirsizlikler arttı. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, dolara olan talebi artırdı. Bu durum, fiyatların yükselmesine neden oldu.

Türkiye’nin ekonomik durumu önemlidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve iş dünyası için de gösterge niteliğindedir. Dolayısıyla, dolardaki güncel değer kritik bir öneme sahiptir. Piyasa dinamiklerini anlamak için bu değer takip edilmelidir.

Doların bu seviyede kalması, döviz rezervleriyle ilgilidir. Ekonomik politikaların etkililiği de önem arz eder. Yükselen dolar fiyatları, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum, enflasyonu tetikleyebilir. Ayrıca, yurt dışı yatırımlar açısından dikkatli olunması gereken bir durum ortaya çıkmaktadır.

Ticaret açığı ve cari işlemler dengesi gibi makroekonomik göstergeler, doların geleceğini etkiler. Dolayısıyla, 43,86 TL seviyesindeki dolara karşı alınacak kararlar stratejiktir. Bu kararlar, bireysel yatırımcılar ve şirketler için son derece önemlidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,86
43,87
% 0.06
10:06
Euro
51,82
51,84
% 0.32
10:06
İngiliz Sterlini
59,37
59,40
% 0.28
10:06
Avustralya Doları
31,20
31,23
% 0.84
10:06
İsviçre Frangı
56,76
56,80
% 0.22
10:06
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.44
10:00
Çin Yuanı
6,39
6,39
% 0.29
10:06
İsveç Kronu
4,86
4,87
% 0.48
10:06
