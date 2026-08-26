Dolar bugün kaç TL? 26 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 48,12 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarının hareketli yapısını gösteriyor. Küresel ekonomik koşullardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Önceki günlerde gözlemlenen dalgalanmalara rağmen, dolardaki bu seviyenin korunması önem taşıyor. Yatırımcılar arasında belirli bir güven ortamı oluşabilir. Enflasyon baskıları ve uluslararası ticaret ilişkileri, doların TL karşısındaki değerini etkiliyor.

Döviz kurlarındaki değişkenlik, ekonomik verilerle sınırlı değil. Siyasi ve sosyal faktörler de etkili olmaktadır. Bu bağlamda, dolardaki 48,12 TL seviyesinin önümüzdeki günlerdeki seyri merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasalar bu durumu dikkatle takip ediyor. Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir faktördür. Dünya genelindeki ekonomik trendler de dolara dair tahminleri şekillendirecektir. 26 Ağustos 2026'nın dolara ilişkin verileri, piyasa beklentilerinin belirlenmesine katkı sağlıyor.