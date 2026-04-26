Dolar bugün kaç TL? 26 Nisan Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları: 26 Nisan 2026 Günlük Analizi

26 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar 45,01 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaları ve ekonomik faktörleri yansıtmaktadır. Son dönemlerde enflasyon rakamları artmıştır. Bu durum, piyasa beklentilerini de etkilemektedir. Doların Türk Lirası karşısındaki seyrinde belirsizlikler bulunmaktadır. Yatırımcılar, temkinli davranmaktadır. Bu, piyasalarda dalgalanmalara yol açmaktadır.

Doların mevcut seviyeleri, ithalat ve ihracat yapan şirketler için kritik bir eşik olarak değerlendirilmektedir. İthalat maliyetlerinin artması, yerli üreticilerin rekabet gücünü etkileyebilir. Merkez bankasının para politikaları da önemli bir faktördür. Bununla birlikte, döviz rezervleri de doların değerinde rol oynamaktadır. 45,01 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ekonomik gelişmeler ile doların bu seviyeden ne yöne gideceği merak edilmektedir.