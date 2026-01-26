FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 26 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

26 Ocak 2026'da dolar, Türkiye'de 43,38 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların etkisini göstermektedir. Döviz kurlarındaki oynaklık, yatırımcılar ve ticaret yapan işletmeler açısından önemli bir meseledir. Doların değeri, enflasyon, para politikaları ve dış ticaret dengeleri gibi unsurlardan etkilenmektedir. Bu gelişmeler, ekonomik göstergelerin izlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Cansu Akalp

26 Ocak 2026'da saat 09:00 itibarıyla doların değeri 43,38 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviye, Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Döviz kurlarındaki genel trend de dikkate alınmalıdır. Son dönemlerde yaşanan döviz oynaklığı, önemli bir gündem maddesidir. Hem yatırımcılar hem de ticaret yapan işletmeler bu durumdan etkilenmektedir. Doların TL karşısındaki değeri, ekonomik gelişmeler ve global dinamikler altında değişiklik gösterebilir.

Doların 43,38 TL’ye ulaşması, bazı unsurlarla ilişkilidir. Bu unsurlar arasında enflasyonist baskılar, para politikaları ve dış ticaret dengeleri bulunmaktadır. Ülkemizde döviz kurlarının artışı, ithalat maliyetlerinin yükselmesine yol açmaktadır. Bu durum fiyatlara da yansımaktadır. Gözlemlediğimiz bu trend, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunmaktadır. Piyasaların gelişmelerini dikkatle takip etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. Önümüzdeki günlerde ekonomik göstergelerin nasıl şekilleneceği merak edilmektedir. Bu göstergeler, doların seyrini doğrudan etkileyecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,38
43,38
% 0.04
10:34
Euro
51,46
51,46
% 0.32
10:34
İngiliz Sterlini
59,29
59,30
% 0.2
10:34
Avustralya Doları
29,99
30,01
% 0.35
10:34
İsviçre Frangı
55,77
55,79
% 0.56
10:34
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.26
10:31
Çin Yuanı
6,24
6,24
% -0.02
10:34
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.5
10:34
