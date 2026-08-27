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Dolar bugün kaç TL? 27 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. 27 Ağustos 2026'da dolar 48,14 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, hem ithalat hem de ihracat işlemlerini etkileyen önemli bir gelişme oldu. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için ortaya çıkan fırsatlar ve riskler, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon oranlarıyla birleşerek piyasalardaki stratejileri de şekillendirmekte.

Dolar bugün kaç TL? 27 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar?

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 48,14 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle oluştu. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri, ticari işlemler için büyük önem taşıyor. İthalat ve ihracat işlemleri, piyasa katılımcıları tarafından sürekli takip ediliyor. Ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları etkili faktörlerdir. Bu unsurlar, doların değerinde önemli rol oynar.

Döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcılar ve tasarruf sahiplerine önemli fırsatlar sunar. Ancak beraberinde bazı riskler de getirir. Doların 48,14 TL seviyesine ulaşması oldukça dikkat çekici. Hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılar için önemli bir gelişme. Bu durum, Türk ekonomisinin global ekonomideki yeri hakkında yorumlara yol açabilir. Aynı zamanda yerel piyasalarda farklı stratejilerin uygulanmasına neden olabilir. Günlük dolar fiyatlarının yüksek seyretmesi, ekonomik istikrar açısından kritik bir konudur. Döviz darboğazının önlenmesi de önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 27 Ağustos Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,13
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Euro
56,21
56,23
% 0.21
09:54
İngiliz Sterlini
65,59
65,61
% 0.31
09:54
Avustralya Doları
34,56
34,58
% 0.21
09:54
İsviçre Frangı
59,71
59,75
% 0
09:54
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.3
09:50
Çin Yuanı
7,16
7,16
% 0.1
09:54
İsveç Kronu
5,05
5,05
% 0.11
09:54
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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