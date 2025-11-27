Dolar bugün kaç TL? 27 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

27 Kasım 2025 tarihinde, saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 42,44 TL olarak belirlendi. Bu seviye, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin bir yansımasıdır. Piyasa dinamikleri de bu durumu etkiliyor. Doların bu seviyede kalması önemli bir gösterge oldu. Bu durum, hem yurtiçindeki yatırımcıları hem de döviz işlemleri yapan firmaları etkiliyor. Yatırımcılar, doların değer hareketlerini yakından takip ediyor. Bu durum, yerel para biriminin istikrarı üzerinde de etkili olabilir.

Doların 42,44 TL seviyesinde bulunması, küresel ekonomik koşullardan etkilendi. Aynı zamanda yerel ekonomik politikaların sonuçlarını ortaya koyuyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesi ve enflasyon oranları önemli unsurlar arasındadır. Bunlar, dolara olan talebi ve fiyatını doğrudan etkiliyor. İşgücü piyasasındaki gelişmeler de fiyat üzerinde etkiye sahip. Ekonomistler, bu seviyenin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendiriyor. Gelecekteki ekonomik stratejilerin önemi büyük. Piyasa düzenlemelerinin gerekliliğine dikkat çekiliyor.