Dolar bugün kaç TL? 27 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

27 Kasım 2025 tarihinde doların 42,44 TL olarak belirlenmesi, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor. Doların bu seviyesi, yerel yatırımcılar ve döviz işlemleri yapan firmalar için kritik bir gösterge haline geldi. Küresel ekonomik koşullar, dış ticaret dengesi ve enflasyon oranları dolara olan talebi etkiliyor. Ekonomistlerin dikkate aldığı bu durum, piyasa dinamikleri ve sürdürülebilir stratejilerin gerekliliğini de gündeme getiriyor.

Dolar bugün kaç TL? 27 Kasım Perşembe 2025 dolar ne kadar?

27 Kasım 2025 tarihinde, saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 42,44 TL olarak belirlendi. Bu seviye, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin bir yansımasıdır. Piyasa dinamikleri de bu durumu etkiliyor. Doların bu seviyede kalması önemli bir gösterge oldu. Bu durum, hem yurtiçindeki yatırımcıları hem de döviz işlemleri yapan firmaları etkiliyor. Yatırımcılar, doların değer hareketlerini yakından takip ediyor. Bu durum, yerel para biriminin istikrarı üzerinde de etkili olabilir.

Doların 42,44 TL seviyesinde bulunması, küresel ekonomik koşullardan etkilendi. Aynı zamanda yerel ekonomik politikaların sonuçlarını ortaya koyuyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesi ve enflasyon oranları önemli unsurlar arasındadır. Bunlar, dolara olan talebi ve fiyatını doğrudan etkiliyor. İşgücü piyasasındaki gelişmeler de fiyat üzerinde etkiye sahip. Ekonomistler, bu seviyenin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendiriyor. Gelecekteki ekonomik stratejilerin önemi büyük. Piyasa düzenlemelerinin gerekliliğine dikkat çekiliyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,43
42,45
% 0.01
09:30
Euro
49,30
49,35
% 0.25
09:30
İngiliz Sterlini
56,36
56,41
% 0.38
09:30
Avustralya Doları
27,69
27,71
% 0.13
09:30
İsviçre Frangı
52,77
52,81
% 0.04
09:30
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.05
09:30
Çin Yuanı
6,00
6,00
% -0.1
09:30
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.13
09:30
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
