Dolar bugün kaç TL? 28 Ağustos Cuma 2026 dolar ne kadar?

28 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla doların değeri saat 09:00'da 48,24 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ekonomik göstergeler de önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle enflasyon oranları etkileyicidir. Siyasi gelişmeler ve küresel ekonomik durum doların Türk Lirası karşısındaki seyrini doğrudan etkiler. Son haftalarda artan uluslararası belirsizlikler dikkat çekmektedir. Yatırımcıların döviz yatırımlarında değişiklikler yaşandı. Dolar talebi artış gösterdi.

Döviz kurlarındaki yükselme yerel ekonomide yansımalar yaratmaktadır. İthalat maliyetleri artmaktadır. Bu, birçok sektörde fiyat artışlarına yol açabilir. İhracat yapan firmalar için ise avantaj sağlayan bir durumdur. Dolar kurundaki değişimlerin tüketici harcamaları üzerinde önemli etkileri gözlemlenmektedir. Önümüzdeki günlerde dolar fiyatının nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Piyasa dinamikleri belirleyici olacaktır. Resmi açıklamalar ve ekonomik veriler de bu durumu şekillendirecektir.