Dolar bugün kaç TL? 28 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

28 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,93 TL olarak gerçekleşti. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik göstergeler döviz kurlarında etkili oluyor. Doların bu seviyede kalması yerel ekonomi açısından endişelere neden oluyor. Yüksek döviz kurları ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum enflasyonist bir baskı yaratma potansiyeline sahip.

Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları doların seyrini etkileyen unsurları takip ediyor. Merkez bankasının alacağı kararlar önem taşıyor. Uluslararası ticaretteki gelişmeler de durumu etkiliyor. Jeopolitik riskler doların fiyatını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Doların bu seviyelerde kalması diğer döviz kurlarını etkiliyor. Ayrıca ulusal para birimlerini de etkileyerek büyük bir ekonomik denklemin parçası oluyor.

Yatırımcıların dikkatli ve stratejik adımlar atması büyük bir önem taşıyor. Bu süreçte bilinçli hamleler yapmak, olası riskleri minimize edebilir. Ekonomik verileri analiz etmek, piyasa trendlerini anlamak için faydalıdır. Doların seyrini izlemek, yatırım stratejilerini güncel tutmak açısından önemli bir adımdır.