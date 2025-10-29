FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 29 Ekim Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

29 Ekim 2025'te doların 41,96 TL olması, döviz piyasasındaki dalgalanmaların ve küresel ekonomik koşulların etkisiyle oluştu. Yatırımcılar döviz pozisyonlarını yeniden düzenlerken, Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentileri ve dış ticaretin seyri de önemli bir rol oynuyor.

Dolar bugün kaç TL? 29 Ekim Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

29 Ekim 2025'te saat 09.00 itibarıyla dolar 41,96 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekillendi. Küresel ekonomik koşullar da bu durumu etkiliyor. Uluslararası ticaret dengeleri de önemli bir etken. Faiz oranlarındaki değişiklikler, döviz piyasalarının dinamiklerini etkiliyor.

Doların bu seviyede kalması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yerel yatırımcılar döviz pozisyonlarını ayarlıyor. Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentileri önemli. Dış ticaretin seyri de doların hareketlerini etkiliyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de bu durumu şekillendiriyor. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarındaki değişimler dikkatle izlenecek. Ekonomik verilerin takibi, piyasalar açısından hayati önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,96
41,96
% 0.07
09:32
Euro
48,82
48,85
% -0.05
09:32
İngiliz Sterlini
55,57
55,60
% -0.14
09:32
Avustralya Doları
27,72
27,73
% 0.39
09:32
İsviçre Frangı
52,79
52,82
% -0.1
09:32
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.75
09:30
Çin Yuanı
5,91
5,91
% 0.01
09:32
İsveç Kronu
4,47
4,47
% -0.14
09:32
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
