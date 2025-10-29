Dolar bugün kaç TL? 29 Ekim Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

29 Ekim 2025'te saat 09.00 itibarıyla dolar 41,96 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekillendi. Küresel ekonomik koşullar da bu durumu etkiliyor. Uluslararası ticaret dengeleri de önemli bir etken. Faiz oranlarındaki değişiklikler, döviz piyasalarının dinamiklerini etkiliyor.

Doların bu seviyede kalması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yerel yatırımcılar döviz pozisyonlarını ayarlıyor. Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentileri önemli. Dış ticaretin seyri de doların hareketlerini etkiliyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de bu durumu şekillendiriyor. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarındaki değişimler dikkatle izlenecek. Ekonomik verilerin takibi, piyasalar açısından hayati önem taşıyor.