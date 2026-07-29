Dolar bugün kaç TL? 29 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,40 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında önemli bir gösterge. Doların güncel değeri, Türkiye ekonomisinin genel durumu ile bağlantılı. Enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi gibi değişkenler, talebi etkiliyor. Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Gün içerisinde doların seyri, piyasa analistleri tarafından izleniyor. Yüksek enflasyon ve faiz oranları, doların değerinde dalgalanmalar yaratabiliyor. Global ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. 47,40 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yurtiçindeki ticareti de etkiliyor. İthalata dayalı sektörlerin rekabet gücü, bu düzeyden etkileniyor. Ekonomistler, fiyat değişimlerini değerlendirirken birçok faktörü göz önünde bulunduruyor. Piyasa dinamikleri, yatırımcı psikolojisi ve güven endeksi de önem taşıyor.