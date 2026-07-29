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Dolar bugün kaç TL? 29 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında 29 Temmuz 2026 tarihli dolar fiyatı 47,40 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türkiye ekonomisinin genel durumu ve yatırımcıların kaygıları açısından kritik bir gösterge. Enflasyon oranları, dış ticaret dengesi ve global ekonomik gelişmeler, doların değerini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Doların güncel değerindeki dalgalanmalar, ekonomik dinamikleri ve ticaret ilişkilerini direkt olarak etkiliyor.

Dolar bugün kaç TL? 29 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,40 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında önemli bir gösterge. Doların güncel değeri, Türkiye ekonomisinin genel durumu ile bağlantılı. Enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi gibi değişkenler, talebi etkiliyor. Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Gün içerisinde doların seyri, piyasa analistleri tarafından izleniyor. Yüksek enflasyon ve faiz oranları, doların değerinde dalgalanmalar yaratabiliyor. Global ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. 47,40 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yurtiçindeki ticareti de etkiliyor. İthalata dayalı sektörlerin rekabet gücü, bu düzeyden etkileniyor. Ekonomistler, fiyat değişimlerini değerlendirirken birçok faktörü göz önünde bulunduruyor. Piyasa dinamikleri, yatırımcı psikolojisi ve güven endeksi de önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 29 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
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Amerikan Doları
47,39
47,40
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Euro
54,04
54,05
% 0.07
10:14
İngiliz Sterlini
63,06
63,08
% 0.13
10:14
Avustralya Doları
32,95
32,96
% -0.24
10:14
İsviçre Frangı
57,92
57,95
% 0.18
10:14
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.67
10:12
Çin Yuanı
7,00
7,00
% 0.09
10:14
İsveç Kronu
4,89
4,90
% 0.14
10:14
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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