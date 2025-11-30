Dolar bugün kaç TL? 30 Kasım Pazar 2025 dolar ne kadar?

30 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 itibariyle doların fiyatı 42,50 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında gözlemlenen dalgalanmalar ile ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişmiştir. Ulusal ve uluslararası faktörler, dolara olan talebi etkileyebilir. Özellikle döviz kurlarındaki ani değişimler, yatırımcıların davranışlarını etkiler. Bu durum, ekonomik belirsizlikleri artırma potansiyeline sahiptir. Doların bu seviyeye ulaşması, ithalatçı firmaların maliyetlerini etkileyebilir.

Döviz kurlarındaki artış, Türkiye'nin ticaret dengesine doğrudan etki ediyor. Dolar fiyatlarının yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırır. Bu durum, yerli üreticilerin küresel pazardaki rekabet gücünü etkileyebilir. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanı sıra merkez bankasının politikalarının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, finansal istikrarı koruma çabaları da önemli bir konu.