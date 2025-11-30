FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 30 Kasım Pazar 2025 dolar ne kadar?

30 Kasım 2025 tarihinde doların 42,50 TL olarak belirlenmesi, döviz piyasasındaki dalgalanmaların ve ekonomik gelişmelerin etkisini gözler önüne seriyor. Dolar fiyatındaki artış, ithalat maliyetlerini yükseltiyor ve yerli üreticilerin rekabet gücünü azaltabilir. Uzmanlar, döviz kurlarındaki değişimlerin yanı sıra merkez bankasının politikalarının önemini vurguluyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların yeni stratejiler geliştirmesine neden olabilir.

30 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 itibariyle doların fiyatı 42,50 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında gözlemlenen dalgalanmalar ile ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişmiştir. Ulusal ve uluslararası faktörler, dolara olan talebi etkileyebilir. Özellikle döviz kurlarındaki ani değişimler, yatırımcıların davranışlarını etkiler. Bu durum, ekonomik belirsizlikleri artırma potansiyeline sahiptir. Doların bu seviyeye ulaşması, ithalatçı firmaların maliyetlerini etkileyebilir.

Döviz kurlarındaki artış, Türkiye'nin ticaret dengesine doğrudan etki ediyor. Dolar fiyatlarının yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırır. Bu durum, yerli üreticilerin küresel pazardaki rekabet gücünü etkileyebilir. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanı sıra merkez bankasının politikalarının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, finansal istikrarı koruma çabaları da önemli bir konu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,49
42,51
% 0.16
23:59
Euro
49,31
49,37
% 0.05
23:59
İngiliz Sterlini
56,28
56,38
% 0.05
23:59
Avustralya Doları
27,83
27,85
% 0.45
23:59
İsviçre Frangı
52,89
52,93
% 0.37
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.76
23:50
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0.22
23:59
İsveç Kronu
4,50
4,50
% 0.58
23:59
