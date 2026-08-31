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Dolar bugün kaç TL? 31 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

31 Ağustos 2026 tarihli döviz verilerine göre, dolar 48,26 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, Türk lirası üzerindeki baskıların devam ettiğine işaret ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ve artan enflasyonun etkilerine dikkat çekiyor. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırarak hanehalkı harcamalarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, yerel üreticiler maliyet baskıları ile karşılaşırken, bu durum ihracatçıların rekabetçiliğini artırabilir.

Dolar bugün kaç TL? 31 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

31 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 48,26 TL olarak belirlendi. Bu durum, ulusal para birimi üzerindeki baskıların sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisine dikkat çekiyor. Ayrıca, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarındaki artış da Türk lirasının değer kaybetmesine neden oldu. Doların bu seviyeye ulaşması, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum, hanehalkı harcamaları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır.

Döviz kurlarındaki artış, sanayi ve ticaret sektörüne önemli sonuçlar doğuruyor. Yerel üreticiler, yüksek döviz kuru nedeniyle maliyet baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, ihracatçıların rekabetçiliğini artırabilir. Bunun yanında, ithalatçı firmalar zorlu bir dönem geçiriyor. Ekonomik belirsizlikler, yatırım kararlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu da piyasalarda dalgalanmalara yol açma potansiyeli taşıyor. Doların 48,26 TL seviyesinde seyretmesi, ekonomik politikaları yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor.

Dolar bugün kaç TL? 31 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
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55,99
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İngiliz Sterlini
65,42
65,45
% 0.08
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Avustralya Doları
34,57
34,59
% 0.08
09:18
İsviçre Frangı
59,61
59,65
% 0.04
09:18
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.21
09:10
Çin Yuanı
7,18
7,18
% 0.19
09:18
İsveç Kronu
5,02
5,02
% 0.01
09:18
Anahtar Kelimeler:
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