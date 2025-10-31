Dolar bugün kaç TL? 31 Ekim Cuma 2025 dolar ne kadar?

31 Ekim 2025 tarihinde doların değeri 42,02 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki dalgalanmalar dikkat çekici. Doların yükselişi ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum enflasyon üzerindeki baskıyı da pekiştiriyor. Yerli üreticiler döviz kurunun artışından olumsuz etkileniyor. Olumsuz etkiler tüketicilere de yansıyor. İthal ürünlerin fiyatlarındaki artış, ekonomik istikrarsızlık kaygılarını artırıyor. Çeşitli sektörlerde fiyat artışlarını körüklüyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'nin ekonomik politikalarıyla ilişkili. Uluslararası ilişkiler de dolardaki durumu etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikaları önemlidir. Faiz oranları ve ticaret anlaşmaları doları şekillendiriyor. Yatırımcılar ve ekonomistler geleceği dikkatle izliyor. Dolar kurundaki belirsizlikler devam edecek mi sorusu önem taşıyor. Dolayısıyla 42,02 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Genel halk için de dikkate değer bir durum.

