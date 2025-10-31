FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 31 Ekim Cuma 2025 dolar ne kadar?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisi üzerinde derin etkiler yaratıyor. 31 Ekim 2025'te doların değeri 42,02 TL olarak belirlendi. Doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklüyor. Yerli üreticiler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ekonomik istikrarsızlık kaygıları artarken, tüketiciler de yavaş yavaş hissediyor. Uluslararası ilişkiler ve ABD’nin para politikaları dolardaki belirsizliği artırıyor. Bu durum yatırımcılar için kritik bir değer taşıyor.

Ezgi Sivritepe

31 Ekim 2025 tarihinde doların değeri 42,02 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki dalgalanmalar dikkat çekici. Doların yükselişi ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum enflasyon üzerindeki baskıyı da pekiştiriyor. Yerli üreticiler döviz kurunun artışından olumsuz etkileniyor. Olumsuz etkiler tüketicilere de yansıyor. İthal ürünlerin fiyatlarındaki artış, ekonomik istikrarsızlık kaygılarını artırıyor. Çeşitli sektörlerde fiyat artışlarını körüklüyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'nin ekonomik politikalarıyla ilişkili. Uluslararası ilişkiler de dolardaki durumu etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikaları önemlidir. Faiz oranları ve ticaret anlaşmaları doları şekillendiriyor. Yatırımcılar ve ekonomistler geleceği dikkatle izliyor. Dolar kurundaki belirsizlikler devam edecek mi sorusu önem taşıyor. Dolayısıyla 42,02 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Genel halk için de dikkate değer bir durum.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,04
42,05
% 0.19
09:29
Euro
48,66
48,71
% 0.09
09:29
İngiliz Sterlini
55,32
55,36
% 0.02
09:29
Avustralya Doları
27,50
27,51
% 0
09:29
İsviçre Frangı
52,41
52,45
% 0.2
09:29
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.64
09:20
Çin Yuanı
5,91
5,91
% 0.18
09:29
İsveç Kronu
4,45
4,46
% 0.17
09:29
