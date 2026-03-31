Dolar bugün kaç TL? 31 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

31 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla dolar fiyatı 44,47 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarında önemli gelişmelerin ve ekonomik verilerin etkisiyle oluştu. Yatırımcıların dikkati, bu dönemde yoğunlaşıyor. Doların seyri, enflasyon oranları ve küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor.

Yatırımcılar, uluslararası ticaretteki değişiklikleri inceliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, döviz yatırımlarını gözden geçirmelerine neden oluyor. Ayrıca, doların yükselişindeki ekonomik etkenleri araştırmaya devam ediyorlar.

Doların 44,47 TL seviyesinde olduğu bu dönemde, piyasalarda volatilitenin artması bekleniyor. Merkez bankalarının uyguladığı para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve global ekonomik veriler, döviz kurlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

ABD ekonomisindeki büyüme rakamları ve enflasyon istatistikleri, yatırımcılar için önemli göstergeler. Doların fiyatı, yerel ve uluslararası pazarlarda ekonomik etkileşimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.