FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 4 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında Dolar/TL paritesi 04 Kasım 2025 tarihinde 42,07 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu durumda Dolar'ın güçlenmesi, döviz yatırımcıları için dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Doların yükselişi ithalatçı firmalarda maliyet artışına neden olurken, yurtdışında eğitim görenler de olumsuz etkilenmektedir. İhracatçılar ise rekabet avantajı elde edebilir. Dolar/TL'deki artışın sebeplerinde ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası siyasi gelişmeler yer alıyor.

Dolar bugün kaç TL? 4 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Döviz piyasalarında, 4 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Dolar/TL paritesi 42,07 TL olarak belirlenmiştir. Saat 09:00'da kaydedilen bu değer, Türk Lirası karşısında Dolar'ın güçlendiğini göstermektedir. Bu durum döviz yatırımcıları için dikkat çekici bir seviyedir. Doların yükselişi, ithalatçı firmalar için maliyet artışına neden olabilir. Yurtdışında eğitim gören bireyler de bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Fakat ihracatçılar, rekabet gücünü olumlu yönde artırabilir.

Bu yükselişin sebepleri arasında dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar bulunmaktadır. Türkiye'nin iç ekonomik dinamikleri de dikkate değerdir. Uluslararası siyasi gelişmeler de önemli bir faktördür. Piyasalardaki belirsizlik, yatırımcı güveninin azalmasıyla birleşiyor. Bu durum döviz kurlarında dalgalanmalara yol açmaktadır. Dolar/TL paritesindeki artış, yerel ve global ekonomik koşullara bağlıdır. Yatırımcıların değişkenleri göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Stratejilerini bu duruma göre belirlemeleri gerekmektedir.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın, gümüş, borsa derken yatırımcının başı döndü! Kafasında soru işareti olanlara uyarıAltın, gümüş, borsa derken yatırımcının başı döndü! Kafasında soru işareti olanlara uyarı
'Denizi olmayan en iyisini yer' 100 TL'ye kadar düştü'Denizi olmayan en iyisini yer' 100 TL'ye kadar düştü

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,08
42,09
% 0.09
10:33
Euro
48,56
48,57
% 0.18
10:33
İngiliz Sterlini
55,30
55,32
% 0.04
10:33
Avustralya Doları
27,42
27,43
% -0.25
10:33
İsviçre Frangı
52,13
52,17
% 0.21
10:33
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.25
10:30
Çin Yuanı
5,91
5,91
% 0.09
10:33
İsveç Kronu
4,43
4,44
% 0.01
10:33
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.