Dolar bugün kaç TL? 4 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında, 4 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Dolar/TL paritesi 42,07 TL olarak belirlenmiştir. Saat 09:00'da kaydedilen bu değer, Türk Lirası karşısında Dolar'ın güçlendiğini göstermektedir. Bu durum döviz yatırımcıları için dikkat çekici bir seviyedir. Doların yükselişi, ithalatçı firmalar için maliyet artışına neden olabilir. Yurtdışında eğitim gören bireyler de bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Fakat ihracatçılar, rekabet gücünü olumlu yönde artırabilir.

Bu yükselişin sebepleri arasında dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar bulunmaktadır. Türkiye'nin iç ekonomik dinamikleri de dikkate değerdir. Uluslararası siyasi gelişmeler de önemli bir faktördür. Piyasalardaki belirsizlik, yatırımcı güveninin azalmasıyla birleşiyor. Bu durum döviz kurlarında dalgalanmalara yol açmaktadır. Dolar/TL paritesindeki artış, yerel ve global ekonomik koşullara bağlıdır. Yatırımcıların değişkenleri göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Stratejilerini bu duruma göre belirlemeleri gerekmektedir.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ