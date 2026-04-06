Dolar bugün kaç TL? 6 Nisan Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında dalgalanmalar, yatırımcılar açısından önemlidir. 6 Nisan 2026 tarihinde, saat 09:00'da dolar fiyatı 44,60 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyedeki dolar kuru, Türk lirasının zayıfladığını göstermektedir. Ekonomik verilere bağlı olarak, doların yüksek olması enflasyon ve dış ticaret üzerinde etkili olmaktadır.

Doların yükselişi, maliyetlerin artmasına neden olabilir. Bu durum, fiyatların yükselmesine yol açmaktadır. İthalat bağımlı sektörler, doların artışından daha çok etkilenir. Bu da enflasyon baskılarını artıracaktır. Yurtiçindeki yatırımcılar, döviz kurundaki dalgalanmalarla stratejilerini gözden geçirecektir. Ekonomik gelişmeler ve küresel sorunlar, dolar kurunu etkilemeye devam edecektir.