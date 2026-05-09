Dolar bugün kaç TL? 9 Mayıs Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

9 Mayıs 2026 sabahında saat 09:00'da dolar 45,35 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Son zamanlarda artan enflasyon oranları dikkat çekmektedir. Ayrıca ticaret dengesi sorunları, Türk lirasının değer kaybına yol açtı. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan dolar kuru, uluslararası pazarı da etkilemektedir. Bu durum, ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

Döviz piyasasındaki artış, birçok sektörde endişe yaratıyor. İthalatçılar, maliyet artışları konusunda kaygılıdır. İhracatçılar ise döviz kazançlarını artırmak için mücadele ediyor. Hanehalkı ve işletmelerin döviz borçlanması, kur artışlarıyla beraber tartışmaları artırıyor. Doların 45,35 TL’de kalması, günlük ticaret için önemli bir referans olmuştur. Ekonomik projeksiyonlar da bu fiyata göre şekillenmektedir.