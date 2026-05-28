Rekor yenilendi: Saatte 240 kilometre hıza ulaştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenin saatte 240 kilometre hıza ulaştığını belirterek, "Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce hızlı trenin kritik testlerinden olan dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaştıklarına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz, saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz, maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz."

"TRENLERİMİZİ GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE TASARLADIK"

Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel-görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.

En önemli ve kritik sistemlerden olan "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli tasarlayıp ürettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

