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Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? 31 Mart 2022 dolar - euro fiyatları!

31.03.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar bugün kaç TL? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası 31 Mart Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 31 Mart 2022 Perşembe dolar - euro fiyatları...

Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? 31 Mart 2022 dolar - euro fiyatları!

Dolar kaç TL? 31 Mart Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ifade etti. Peki Döviz kurlarında son durum ne? Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 31 Mart 2022 dolar - euro fiyatları ve detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 31 MART 2022 PERŞEMBE

Dolar, geçtiğimiz günün sabahına 14,60 TL bandının hemen üzerinde başladı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,6150 TL, satış fiyatı ise 14,6250 TL'den işlem gördü. 31 Mart Perşembe günü güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

dolar

31 MART EURO KAÇ TL?

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Öte yandan Euro/TL dün aynı dakikalarda 16,2360 TL alış fiyatı, 16,2501 TL satış fiyatıyla el değiştirdi.

Rus Rublesi ise 0,1620 TL alış fiyatı, 0,1628 TL satış fiyatı seviyesinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Rus Rublesi
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