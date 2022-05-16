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DOLAR BUGÜN NE KADAR? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel dolar-euro kuru 16 Mayıs 2022 Pazartesi!

16.05.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar bugün ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaş piyasaların açıldığı 16 Mayıs Pazartesi günü, sabahın erken saatlerinden bu yana internette araştırma yapıyor. Euro'daki son durum da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,4899 TL'den yapan dolar 15,4878 TL alış fiyatı, 15,4921 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki Euro'da son durum ne? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi Güncel döviz kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel dolar-euro kuru 16 Mayıs 2022 Pazartesi!

Dolar ve Euro'da son durum piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 16 Mayıs Pazartesi günü yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Dolar bugün ne kadar? 16 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

16 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün önceki kapanışını 15,4899 TL'den yaptı. Dolar 15,4878 TL alış fiyatı, 15,4921 TL satış fiyatından işlem gördü.

Son kapanışını 15,5652 TL'den yapan dolar, 16 Mayıs Pazartesi günü alış fiyatı 15,5607 liradan, satış fiyatı ise 15,5699 liradan işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,1268 yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün aynı dakikalarda 16,1181 lira alış fiyatı, 16,1356 lira satış fiyatıyla el değiştirdi.

Yüzde 0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 16,2580 TL'den yapan euro şu anda 16,2489 TL alış ve 16,2489 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
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